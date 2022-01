Salvamont Bușteni: O alpinistă cu experiență din Brașov și-a pierdut viața în Munții Bucegi, chiar de ziua ei de naștere. Mai avea o soră geamănă și voia să parcurgă traseul Albișoara Gemenelor (VIDEO)

O alpinistă cu experiență din Brașov și-a pierdut viața în Munții Bucegi, miercuri, chiar de ziua ei de naștere. Cum fata mai avea o soră geamănă, ea dorea să parcurgă traseul Albișoara Gemenelor, însă nu și-a găsit niciun partener de drum și a plecat singură, spun reprezentanții Salvamont Bușteni.

Victima a fost localizată joi dimineață, pe lumină, însă nu mai avea semne vitale, spune Salvamont Bușteni

„O alpinista cu experienta din Brasov si-a pierdut ieri viata in Muntii Bucegi, chiar de ziua ei de nastere. Pentru ca mai are o sora geamana, aceasta a vrut sa omagieze, parcurgând traseul Albișoara Gemenelor. Din pacate, nu si-a gasit niciun partener de drum si a plecat singura in traseu. Pe la amiaza, aceasta nu a mai raspuns la telefon, iar familia a inceput sa se ingrijoreze”, a scris Salvamont Bușteni, joi, pe Facebook.

Salvamontiștii au fost sesizați de urgență în jurul orei 18, însă viscolul puternic a făcut imposibilă deplasarea echipei care se afla pe platou.

„Salvamontistii din Busteni si Prahova au primit apelul de urgenta in jurul orei 18.00. O echipa aflata pe platou a incercat imediat sa plece spre Vf.Caraiman dar viscolul puternic cu transport de zapada a facut imposibila deplasarea. O alta echipa a plecat din Busteni pe urmele fetei, dar cand au ajuns in zona de creasta, vantul puternic a sters urmele celei disparute si aceasta nu a putut fi gasita”, mai spune sursa citată.

Victima a fost localizată joi dimineață, pe lumină.

„Azi dimineata, pe lumina, o alta echipa a reusit sa localizeze victima. Era cazuta pe un versant SE-stic fara semne vitale. Pentru ca terenul este foarte accidentat si accesul este dificil, s-a solicitat ajutorul unui elicopter. Dupa mai multe incercari de extragere prin troliere, misiunea a fost anulata din cauza rafalelor puternice si a riscului de avalansa generat de aeronava. Actiunea de recuperare a trupului alpinistei va fi reluata imediat ce conditiile meteo vor permite acest lucru”, au mai precizat reprezentanții Salvamont Bușteni.