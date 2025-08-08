B1 Inregistrari!
George Lupu
08 aug. 2025, 12:58
Sursa foto simbol: Pixabay

Tensiunile cresc în nordul Greciei după ce Consiliul Municipal din Alexandroupolis a luat decizii care vizează turiștii bulgari care aglomerează plajele locale. Subiectul a ieșit la iveală în timpul unei sesiuni recente, în care membrii consiliului au discutat despre presiunea tot mai mare asupra zonelor de coastă municipale, în special asupra celor utilizate de grupurile organizate care sosesc din Bulgaria.

Turiștii bulgari, în centrul controverselor în Grecia

Joakim Kalamaris, economist și om de afaceri, a vorbit despre situație într-un interviu acordat postului de presă bulgar Nova TV. El a confirmat că îngrijorările au fost într-adevăr exprimate la nivel de consiliu. Potrivit lui Kalamaris, problema nu constă în turiștii bulgari înșiși, ci în modul în care unii operatori turistici bulgari își desfășoară activitatea.

„Aceste plaje au fost inițial desemnate pentru a servi grupurile social vulnerabile”, a explicat Kalamaris. „Problema este că operatorii turistici bulgari folosesc acum aceleași plaje ca parte a pachetelor lor și profită de servicii care, în Grecia, ar costa în mod normal cel puțin 1,50 EUR.”

El a menționat că pachetele turistice oferite în Bulgaria includ adesea un sejur de 3 până la 7 zile și acces la aceste plaje publice, care sunt fie gratuite, fie foarte ieftine. Cu toate acestea, prețul total plătit de fiecare turist poate ajunge până la 300 de leva (150 de euro), ceea ce ridică întrebări cu privire la corectitudinea acestui model și impactul asupra infrastructurii și resurselor locale.

Ce măsuri ar putea lua autoritățile

Ca răspuns, consiliul municipal analizează, se pare, ideea introducerii unei noi taxe turistice. O propunere aflată în discuție este perceperea unei taxe de 5 EUR per vizitator pentru accesul în anumite zone de coastă.

Deși Kalamaris a recunoscut că nu este posibil din punct de vedere legal să se interzică cetățenilor europeni să călătorească liber, el a spus că se pot introduce măsuri pentru a ajuta la echilibrarea intereselor comunităților locale cu valul tot mai mare de vizitatori, potrivit novinite.

El a indicat exemple din alte părți ale Greciei, cum ar fi Santorini, unde autoritățile au implementat deja o taxă de intrare de 20 EUR de persoană. Potrivit lui Kalamaris, astfel de mecanisme de reglementare ar putea ajuta la gestionarea mai eficientă a fluxului turistic, fără a încălca libertățile de călătorie ale UE.

Problema mai amplă rămâne însă nerezolvată: cum să se asigure un turism durabil în regiuni precum Alexandroupolis, fără a înstrăina vizitatorii sau a suprasolicita resursele locale. Dezbaterea este probabil să continue, mai ales că Bulgaria rămâne o sursă cheie de turism estival în nordul Greciei.

