Ucraina a lovit o bază aeriană din Crimeea (VIDEO)

Armata Ucrainei susține că miercuri a lovit o bază militară din Crimeea ocupată, în timp ce Rusia susține că a dejucat atacul și a doborât rachetele, dar o parte din fragmente au lovit o instalație militară, relatează .

Comandantul forțelor aeriene ale Ucrainei, Mykola Oleshchuk, a mulțumit armatei pentru efectuarea operației, într-o postare pe Telegram, și susține că a fost lovit aerodromul Balbek din extremitatea sud-vestică a Peninsulei Crimeea, în apropiere de principala bază navală a Rusiei din Sevastopol.

„Aviatorii ucraineni se vor întoarce în mod sigur la baza lor”, a declarat Oleshchuk.

Footage of multiple explosions at the Russian-controlled Belbek Airbase in Crimea after a Ukrainian missile strike this afternoon.

— OSINTtechnical (@Osinttechnical)