ULTIMA ORĂ: Magistrații francezi rejudecă cererea de extrădare a lui Paul Al României. Până acum, au respins extrădarea de trei ori (VIDEO)

Curtea de Casație a Franței a decis să redeschidă dosarul extrădării lui Paul al României, după ce cererea României a fost refuzată de trei ori.

Potrivit unor surse judiciare, Curtea de Casație a Franței a decis să rejudece cererea de extrădare a lui Paul Lambrino. Până acum, Paul al României a scăpat de extrădare, după ce de fiecare dată când s-a judecat cererea României, magistrații francezi s-au opus pe motiv că se încalcă drepturile omului.

Ultima dată, cererea României a fost refuzată de Curtea de Apel din Paris pe 18 noiembrie, însă decizia nu a fost definitivă.

din România se bazează pe o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit căreia statele UE trebuie să predea condamnații fugari. Dacă magistrații din Franța aprobă extrădarea, Paul Lambrino va fi adus în țară și încarcerat.

De ce este condamnat Paul Lambrino

Prințul Paul, în vârstă de 76 de ani, a fost condamnat în dosarul retrocedării Fermei Băneasa, în decembrie 2020, de Înalta Curte de Casație și Justiție, la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu.

Acesta a fugit din România, în 2020, şi s-a stabilit la Paris, după ce a fost găsit vinovat de restituirea ilegală a unor bunuri imobiliare de lângă Bucureşti, asupra cărora autorităţile au afirmat că acesta şi-a revendicat în mod fals dreptul de proprietate.

Autointitulatul prinț al României, Paul-Philippe, a fost arestat și în Malta, în aprilie 2024, în baza unui mandat european, în timp ce participa la o conferință organizată de Cavalerii de la Malta la Valletta. Cu toate acestea, a fost eliberat ulterior, fiind respinsă .

De asemenea, în 2022, acesta a mai fost reținut în capitala Franței, dar o instanță din Paris a refuzat, de asemenea, să îl extrădeze în România.