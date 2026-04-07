Un bărbat și o femeie, pedepsiți public cu câte 100 de lovituri de baston. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
07 apr. 2026, 12:54
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Pedeapsă publică pentru încălcarea legii islamice
  2. Autoritățile invocă aplicarea legii Sharia
  3. Legislație mai dură la nivel național

Un bărbat și o femeie au fost pedepsiți public cu câte 100 de lovituri de baston, în provincia Aceh din Indonezia, după ce au fost condamnați pentru relații extraconjugale. Flagelarea a avut loc într-un parc din capitala Banda Aceh, în fața a zeci de persoane.

Pedeapsă publică pentru încălcarea legii islamice

Cei doi au fost loviți pe spate cu un baston de ratan, conform unui jurnalist AFP care a asistat la scena desfășurată marți. Vârstele acestora nu au fost făcute publice, conform Știrile ProTv.

În aceeași zi, alte patru persoane au fost supuse aceleiași pedepse, primind între opt și 29 de lovituri de baston pentru fapte precum consumul de alcool sau contact fizic cu o persoană de sex opus.

Un incident grav a avut loc în timpul aplicării sancțiunilor: o femeie condamnată la 27 de lovituri de baston a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile invocă aplicarea legii Sharia

Reprezentanții autorităților locale susțin că astfel de pedepse sunt necesare pentru respectarea legii islamice în regiune.

„Aplicăm legea islamică în Aceh, așa că ori de câte ori cineva o încalcă, trebuie să impunem sancțiuni precum flagelarea”, a declarat Rajesh Kana, oficial al procurorului local, pentru AFP.

Provincia Aceh este singura din Indonezia unde se aplică legea Sharia, în vigoare din 2001. În această regiune conservatoare, relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt strict interzise.

Legislație mai dură la nivel național

La nivel național, Indonezia a adoptat un nou cod penal în 2022, care interzice relațiile sexuale extraconjugale. Legea a intrat în vigoare în întreg arhipelagul la începutul lunii ianuarie 2026.

Autoritățile din Aceh aplică însă de mai mult timp sancțiuni dure. În ianuarie 2026, poliția Sharia din Banda Aceh a aplicat 140 de lovituri de baston unui alt cuplu necăsătorit, una dintre cele mai severe pedepse de la introducerea legii islamice în provincie.

Citește și...
Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată
Eveniment
Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată
Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia
Eveniment
Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Marius Andruh a fost ales președinte după două tururi UPDATE
Eveniment
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Marius Andruh a fost ales președinte după două tururi UPDATE
30 de euro au costat-o jobul. Iată de ce o casieră a fost concediată după două decenii de muncă
Eveniment
30 de euro au costat-o jobul. Iată de ce o casieră a fost concediată după două decenii de muncă
Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
Eveniment
Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
Cum să te protejezi atunci când joci păcănele
Eveniment
Cum să te protejezi atunci când joci păcănele
Cum alegi aspiratorul robot potrivit pentru casa ta? 11 recomandări
Eveniment
Cum alegi aspiratorul robot potrivit pentru casa ta? 11 recomandări
Programul mall-urilor din București de Paște. Iată ce centre comerciale rămân deschise și când
Eveniment
Programul mall-urilor din București de Paște. Iată ce centre comerciale rămân deschise și când
Un fost soldat australian a fost arestat pentru cinci crime de război în Afganistan
Eveniment
Un fost soldat australian a fost arestat pentru cinci crime de război în Afganistan
Val de concedieri în România: Companiile care urmează să dea afară mii de angajați
Eveniment
Val de concedieri în România: Companiile care urmează să dea afară mii de angajați
