Un bărbat și o femeie au fost pedepsiți public cu câte 100 de lovituri de baston, în provincia Aceh din , după ce au fost condamnați pentru relații extraconjugale. Flagelarea a avut loc într-un parc din capitala Banda Aceh, în fața a zeci de persoane.

Pedeapsă publică pentru încălcarea legii islamice

Cei doi au fost loviți pe spate cu un baston de ratan, conform unui jurnalist AFP care a asistat la scena desfășurată marți. Vârstele acestora nu au fost făcute publice, conform Știrile ProTv.

În aceeași zi, alte patru persoane au fost supuse aceleiași pedepse, primind între opt și 29 de lovituri de baston pentru fapte precum consumul de alcool sau contact fizic cu o persoană de sex opus.

Un incident grav a avut loc în timpul aplicării sancțiunilor: o femeie condamnată la 27 de lovituri de baston a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile invocă aplicarea legii Sharia

Reprezentanții autorităților locale susțin că astfel de pedepse sunt necesare pentru respectarea legii islamice în regiune.

„Aplicăm legea islamică în Aceh, așa că ori de câte ori cineva o încalcă, trebuie să impunem sancțiuni precum flagelarea”, a declarat Rajesh Kana, oficial al procurorului local, pentru AFP.

Provincia Aceh este singura din Indonezia unde se aplică legea Sharia, în vigoare din 2001. În această regiune conservatoare, relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt strict interzise.

Legislație mai dură la nivel național

La nivel național, Indonezia a adoptat un nou cod penal în 2022, care interzice relațiile sexuale extraconjugale. Legea a intrat în vigoare în întreg arhipelagul la începutul lunii ianuarie 2026.

Autoritățile din Aceh aplică însă de mai mult timp sancțiuni dure. În ianuarie 2026, poliția Sharia din Banda Aceh a aplicat 140 de lovituri de baston unui alt cuplu necăsătorit, una dintre cele mai severe pedepse de la introducerea legii islamice în provincie.