Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord

Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 17:18
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Ilya Naymushin
Cuprins
  1. Indonezia: Avion dispărut de pe radar
  2. Mesajul companiei ATR

Un avion de mici dimensiuni a dispărut de pe radar, în timp ce survola estul Indoneziei. La bord se aflau trei pasageri și opt membri ai echipajului. Autoritățile indoneziene au trimis mai multe echipe de intervenție în apropierea ultimei poziții cunoscute a avionului.

Indonezia: Avion dispărut de pe radar

Aeronava este un ATR 42-500 cu turbopropulsor, aparținând companiei aeriene Indonesia Air Transport. Ea se îndrepta spre Makassar, după ce a decolat pe insula Java.

Mai multe echipe au fost trimise într-o zonă montană din regiunea Maros, la 42 de kilometri de capitala provinciei, Makassar. Militari, polițiști și voluntari participă la căutări. De asemenea, un elicopter și drone au fost trimise la fața locului, informează AFP.

Mesajul companiei ATR

Producătorul ATR a transmis că experții săi colaborează în acest efort cu autoritățile indoneziene și compania aeriană indoneziană.

„Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident”, a mai comunicat ATR.

Indonezia depinde de transportul aerian pentru a conecta miile de insule pe care le are.

