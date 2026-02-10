Un bucureștean a furat scuterul unui nepalez de pe o stradă din Sectorul 1. Camerele de supraveghere au surprins momentul. N-a fost o misiune chiar ușoară, căci după ce a tăiat sistemul antifurt, nu a reușit să pornească scuterul.

Surpriză la perchezițiile în casa bucureșteanului

La perchezițiile în casa suspectului, polițiștii au avut parte de o surpriză.

„Astăzi, 10 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 11 noiembrie 2025, polițiști din cadrul subunității au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, prin tăierea sistemului antifurt, ar fi sustras scuterul unui cetățean străin, de pe o stradă din Sectorul 1”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat.

La perchezițiile în casa bărbatului a fost găsit fratele său, care prin aceeași metodă furase acum câteva zile o bicicletă electrică tot din Sectorul 1, spun sursele

Ambii au fost duși la audieri și sunt cercetați pentru furt calificat.