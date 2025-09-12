Un episod bizar a avut loc la întâlnirea lui Călin Georgescu, aflat în prezent sub control judiciar, cu susținătorii săi. Răzvan, un cunoscut și simpatizant al fostului candidat la prezidențiale, a mers să dea mâna cu acesta, deși cu doar câteva ore înainte povestea pe un live că ar fi luat .

De unde a luat râie susținătorul lui Călin Georgescu

„Eu nu mă plâng de obicei, dar mi-a pus capac că am luat râie din tren și de abia acum îmi trece. Încă mai am pe mâini brobonele, că nu au trecut toate astea. Pe mine mă deranjează, încă mai am în palme. La un moment dat este deranjant și bine că s-a terminat cum s-a terminat și aia e!”, a spus tiktokerul într-o transmisiune live făcută cu o zi înaintea întâlnirii cu Georgescu, potrivit .

A doua zi, acesta s-a prezentat în fața Tribunalului București, acolo unde Călin Georgescu era așteptat de zeci de susținători, cu steaguri și flori. Printre ei, și Răzvan a reușit să dea mâna cu politicianul, în pofida mărturisirilor sale recente.

Ce a decis Tribunalul București în cazul lui Călin Georgescu

Între timp, instanța a respins contestația depusă de Călin Georgescu și a menținut decizia Judecătoriei Sectorului 1 din 1 septembrie, privind controlul judiciar. Astfel, fostul prezidențiabil rămâne cu interdicții, inclusiv aceea de a părăsi țara fără acordul autorităților și de a promova online mesaje cu caracter fascist, legionar, antisemit sau xenofob.

Ce acuzații îi sunt aduse lui Călin Georgescu

Pe 2 iulie, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și l-a acuzat că a promovat cultul unor persoane condamnate pentru genocid, crime contra umanității sau crime de război. De asemenea, este acuzat de promovarea repetată a unor idei și concepții fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.

Procurorii susțin că, în perioada 2020–2025, Georgescu a făcut mai multe declarații și postări cu caracter elogios la adresa unor figuri istorice precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța, încercând „o normalizare și revitalizare a legionarismului”.

Când este programat următorul termen al procesului lui Călin Georgescu

În ciuda acuzațiilor grave, fostul candidat la prezidențiale continuă să fie înconjurat de un grup de susținători loiali, care îl așteaptă la fiecare termen de judecată cu flori și steaguri. Episodul cu tiktokerul Răzvan arată însă cât de neobișnuit și tensionat a devenit contextul din jurul său.

Următorul termen al procesului lui Călin Georgescu este programat pentru 30 septembrie, când instanța urmează să analizeze în continuare acuzațiile și măsurile impuse.

Cine este Călin Georgescu

Călin Georgescu este un personaj controversat al vieții publice din România, cunoscut mai ales pentru discursurile sale naționaliste și pentru apropierea față de ideologia legionară.

În anii 2010 a fost vehiculat ca posibil premier tehnocrat, însă și-a radicalizat discursul, declarându-se admirator al Mișcării Legionare și al unor figuri istorice precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. În 2021 a fost președinte de onoare al AUR, dar s-a despărțit rapid de partid.

În 2024 și-a anunțat candidatura la prezidențiale, însă a intrat în atenția Parchetului General. În iulie 2025 a fost trimis în judecată pentru promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, dar și pentru propagarea în public a ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.

În prezent, se află sub control judiciar, având interdicția de a părăsi țara și de a publica online conținut extremist.

Când a anunțat Călin Georgescu că se retrage din lumea politică

La finalul lunii mai, după alegeri, Călin Georgescu a anunțat că se retrage din lumea politică.

“Dragii mei, bună seara. Lumea este sătulă de conflicte războaie, haos, grabă, violență și exces de politică. În România, lupta politică exagerată a dus la deprofesionalizare. Când atenția oamenilor stimulată și speculată și de media e concentrată pe lupta politică, desigur irelevantă pentru bunăstarea societății, înseamnă că oamenii profesiilor esențiale pentru funcționarea țării, antreprenorii, meseriașii, meșteșugarii, țăranii, medicii, profesorii, militarii sunt lăsați pe plan secund. Astfel, țara sărăcește. Profesionalismul dezvoltă o țară în timp ce politica excesivă o slăbește.

Azi, politica pare să fi umplut tot spațiul. Mințile sunt confuze, iar inimile obosite. Viitorul nu este ceva care ni se întâmplă, ci ceva care se construiește prin noi, prin alegerile pe care le facem cu fiecare gând, cuvânt sau gest. Fiecare suflet, conștient sau nu, alege în fiecare moment. Fiecare moment este o poartă prin care alegem între frică, dezbinare, minciună, orgoliu sau curaj, comuniune, adevăr, demnitate.

Momentul în care ne aflăm nu ne cere să ne revoltăm cu furie. Nu ne cere să-i jignim pe ceilalți. Ne invită să facem ceva mult mai important: să ne trezim conștient și responsabil.

Atenție, însă, adevărata trezire a conștiinței nu este o mângâiere ușoară, ci o lumină care îndepărtează vălul de pe ochi, nu doar ca să descoperim ce ne-au ascuns alții, ci mai ales ca să privim adevărul despre noi înșine, adevăr care poate fi foarte incomod.

Privind cu sinceritate în interiorul nostru trebuie să recunoaștem că am permis să se întâmple ceea ce ne doare acum. Doar asumându-ne această responsabilitate, învățăm să fim o sursă de claritate și de pace, chiar și în mijlocul haosului.

Eu mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Înțeleg profund prin ce ați trecut mulți dintre voi, ați suferit, ați fost hărțuiți, înjosiți, nedreptățiți și marginalizați. Mulțumesc și celor care au fost contra mea, pentru că asta este valoarea democrației”, a mărturisit Georgescu.