Un corporatist din Pipera a avut parte de un moment uluitor când a primit mâncarea pe care a comandat-o.
Aflat într-o pauză de masă, corporatistul a decis să apeleze la opțiunea cea mai simplă și rapidă pentru prânzul său: să comande un un gyros de pui.
Sigur pe ceea ce își dorea, acesta a lăsat instrucțiuni clare în comandă: „Fără cartofi și fără ceapă, dar picant. Cu ardei iuți, dacă se poate. Mulțumesc!”
Totul părea în regulă, comanda a fost confirmată, timpul de livrare afișat, iar prânzul era pe drum. Doar că, odată ajuns pachetul, bărbatul a descoperit pe bonul lipit de ambalaj un mesaj scurt și sincer din partea bucătarului:
„Fără cartofi. Fără ceapă. Picant. Nu avem ardei iuți!”
Deși cerința nu a fost respectată în totalitate, gustul preparatului i-a plăcut, iar în loc de supărare a rămas cu un episod savuros de povestit.
„A fost foarte bună, dar nu mă așteptam să primesc mesajul pe bon”, a spus el amuzat, potrivit Cancan.ro.
Până la urmă, prânzul a fost reușit, chiar dacă ardeii iuți au rămas doar în meniu… și în gluma bucătarului.
De o surpriză a avut parte și o turistă româncă în Grecia, care a ales să le arate și altor iubitor de vacanțe părerea sa cu privire la prețurile practicate în terasele și restaurantele de tip fast-food într-una dintre stațiunile grecești, comparativ cu cele din România.
Femeia a mărturisit, pe un grup de Facebook, că a plătit 3,8 euro pentru un gyros, adică 18 lei, dacă ar fi convertim la prețurile în lei, ceea ce înseamnă că este mult mai ieftin decât în România.