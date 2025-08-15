Un corporatist din Pipera a avut parte de un moment uluitor când a primit mâncarea pe care a comandat-o.

Cuprins

Ce conținea mâncarea comandată de un corporatist din Pipera

Cum a reacționat bărbatul

Ce conținea mâncarea comandată de un corporatist din Pipera

Aflat într-o pauză de masă, corporatistul a decis să apeleze la opțiunea cea mai simplă și rapidă pentru prânzul său: să comande un un gyros de pui.

Sigur pe ceea ce își dorea, acesta a lăsat instrucțiuni clare în comandă: „Fără cartofi și fără ceapă, dar picant. Cu ardei iuți, dacă se poate. Mulțumesc!”

Totul părea în regulă, comanda a fost confirmată, timpul de livrare afișat, iar prânzul era pe drum. Doar că, odată ajuns pachetul, bărbatul a descoperit pe bonul lipit de ambalaj un mesaj scurt și sincer din partea bucătarului:

„Fără cartofi. Fără ceapă. Picant. Nu avem ardei iuți!”

Cum a reacționat bărbatul

Deși cerința nu a fost respectată în totalitate, gustul preparatului i-a plăcut, iar în loc de supărare a rămas cu un episod savuros de povestit.

„A fost foarte bună, dar nu mă așteptam să primesc mesajul pe bon”, a spus el amuzat, potrivit

Până la urmă, prânzul a fost reușit, chiar dacă ardeii iuți au rămas doar în meniu… și în gluma bucătarului.

De o surpriză a avut parte și o turistă româncă în Grecia, care a ales să le arate și altor iubitor de vacanțe părerea sa cu privire la prețurile practicate în terasele și restaurantele de tip fast-food într-una dintre stațiunile grecești, comparativ cu cele din România.

Femeia , pe un grup de Facebook, că a plătit 3,8 euro pentru un gyros, adică 18 lei, dacă ar fi convertim la prețurile în lei, ceea ce înseamnă că este mult mai ieftin decât în România.

„Pentru cine vrea să știe prețul la gyros de prin Grecia! Cele mai bune pe care le-am încercat vreodată!