B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pățania unui corporatist din Pipera, care a comandat un gyros: „Fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”

Pățania unui corporatist din Pipera, care a comandat un gyros: „Fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”

George Lupu
15 aug. 2025, 20:06
Pățania unui corporatist din Pipera, care a comandat un gyros: „Fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
Sursa foto: Pixabay

Un corporatist din Pipera a avut parte de un moment uluitor când a primit mâncarea pe care a comandat-o.  

Cuprins

  • Ce conținea mâncarea comandată de un corporatist din Pipera
  • Cum a reacționat bărbatul

Ce conținea mâncarea comandată de un corporatist din Pipera

Aflat într-o pauză de masă, corporatistul a decis să apeleze la opțiunea cea mai simplă și rapidă pentru prânzul său: să comande un un gyros de pui.

Sigur pe ceea ce își dorea, acesta a lăsat instrucțiuni clare în comandă: „Fără cartofi și fără ceapă, dar picant. Cu ardei iuți, dacă se poate. Mulțumesc!”

Totul părea în regulă, comanda a fost confirmată, timpul de livrare afișat, iar prânzul era pe drum. Doar că, odată ajuns pachetul, bărbatul a descoperit pe bonul lipit de ambalaj un mesaj scurt și sincer din partea bucătarului:

„Fără cartofi. Fără ceapă. Picant. Nu avem ardei iuți!”

Cum a reacționat bărbatul

Deși cerința nu a fost respectată în totalitate, gustul preparatului i-a plăcut, iar în loc de supărare a rămas cu un episod savuros de povestit.

„A fost foarte bună, dar nu mă așteptam să primesc mesajul pe bon”, a spus el amuzat, potrivit Cancan.ro.

Până la urmă, prânzul a fost reușit, chiar dacă ardeii iuți au rămas doar în meniu… și în gluma bucătarului.

De o surpriză a avut parte și o turistă româncă în Grecia, care a ales să le arate și altor iubitor de vacanțe părerea sa cu privire la prețurile practicate în terasele și restaurantele de tip fast-food într-una dintre stațiunile grecești, comparativ cu cele din România.

Femeia a mărturisit, pe un grup de Facebook, că a plătit 3,8 euro pentru un gyros, adică 18 lei, dacă ar fi convertim la prețurile în lei, ceea ce înseamnă că este mult mai ieftin decât în România.

„Pentru cine vrea să știe prețul la gyros de prin Grecia! Cele mai bune pe care le-am încercat vreodată!
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Secretul pentru înghețata perfectă făcută acasă. Află ce trebuie să adaugi
Eveniment
Secretul pentru înghețata perfectă făcută acasă. Află ce trebuie să adaugi
Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
Eveniment
Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
De ce oamenii pun sare pe pepene: secretul care face fructul mai dulce. Ce spun experții
Eveniment
De ce oamenii pun sare pe pepene: secretul care face fructul mai dulce. Ce spun experții
Braconaj descoperit în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost prins în flagrant la Leșu. Ce au făcut autoritățile
Eveniment
Braconaj descoperit în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost prins în flagrant la Leșu. Ce au făcut autoritățile
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
Eveniment
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
Eveniment
Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Externe
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
Eveniment
Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Eveniment
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Ultima oră
20:25 - Secretul pentru înghețata perfectă făcută acasă. Află ce trebuie să adaugi
20:02 - Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
19:47 - De ce oamenii pun sare pe pepene: secretul care face fructul mai dulce. Ce spun experții
19:15 - CTP nu crede în negocierile din Alaska: „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut”
19:11 - Braconaj descoperit în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost prins în flagrant la Leșu. Ce au făcut autoritățile
18:42 - Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
18:39 - Un turist român a devenit viral după ce a povestit pățania pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire…”
18:22 - Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
18:10 - Gheorghe Hagi la Baza Sportivă Farul: Am primit cu bucurie vizita premierului Ilie Bolojan
17:59 - Specialiștii avertizează: Ghețarii arctici dispar de la o zi la alta. Microbii accelerează topirea gheții