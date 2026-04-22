Circulație întreruptă la metrou, după ce o bucată de tavan a căzut

Circulația la metrou e întreruptă temporar, miercuri, pe o porțiune din Magistrala 4, după ce o bucată din tavan s-a prăbușit. Anunțul a fost făcut de Metrorex.

Tavan prăbușit la metrou

Metrorex că circulația trenurilor de metrou a fost întreruptă temporar pe Magistrala 4, începând cu ora 15:30, între stațiile 1 Mai – Jiului, ca urmare a desprinderii unei bucăți din tavanul tunelului de metrou.

Evenimentul nu a afectat trenurile sau călătorii, a mai transmis compania.

Echipele Metrorex acționează în teren pentru remedierea situației și reluarea circulației.

Acum se circulă pe Magistrala 4 atât între stațiile Gara de Nord 2-1 Mai și retur, cât și între stațiile Jiului – Străulești și retur.

„Prezentăm scuze publicului călător pentru disconfortul creat”, a mai comunicat Metrorex.