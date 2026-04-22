Piața muncii din România a dat semne de slăbiciune în 2025, marcate de o ușoară scădere a ocupării și o creștere a șomajului. Potrivit datelor INS, populația activă a fost de 8.194.600 de persoane, dintre care 7.694.300 erau angajate. Alte 500.300 de persoane se aflau în căutarea unui loc de muncă.
Ce arată scăderea ratei de ocupare despre piața muncii
Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15–64 ani) a ajuns în 2025 la 63,0%. Aceasta este în scădere cu 0,8 puncte procentuale față de anul anterior, semnalând o ușoară slăbire a pieței muncii.
În același timp, pentru categoria 20–64 ani, rata a fost de 69,0%, și ea în scădere.
Diferențele rămân semnificative între categorii. Bărbații au o rată de ocupare mai ridicată decât femeile (71,4% față de 54,4%), iar mediul urban depășește clar mediul rural (69,7% față de 56,0%). Tinerii între 15 și 24 de ani sunt mult mai puțin integrați pe piața muncii, având o rată de ocupare de doar 17,6%. În schimb, persoanele între 55 și 64 de ani ajung la o rată de ocupare de 57,0%.
Cine domină piața muncii și cum evoluează ocuparea
Potrivit datelor INS, persoanele cu studii superioare înregistrează cea mai ridicată rată de ocupare, de 90,1%. Aceasta este mult peste nivelul celor cu educație medie (65,8%) sau scăzută (34,9%), confirmând rolul decisiv al educației pe piața muncii. Salariații continuă să reprezinte majoritatea populației ocupate (86,9%), iar sectorul privat absoarbe peste 82% din forța de muncă.
Din punct de vedere al domeniilor, serviciile concentrează cea mai mare parte a angajaților, cu 57,5%. Acestea sunt urmate de industrie și construcții (32,4%) și de agricultură (10,1%). Evoluția pe grupe de vârstă indică o creștere constantă a ocupării în rândul persoanelor de 55–64 de ani, în timp ce tinerii rămân la un nivel scăzut. În același timp, durata medie a săptămânii de lucru este de 38,2 ore, iar doar 2,5% dintre angajați lucrează part-time, majoritatea în agricultură.
De ce sunt tinerii și persoanele vulnerabile cei mai afectați de șomaj
Datele indică faptul că șomajul afectează în principal tinerii și persoanele cu un nivel scăzut de educație. În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata șomajului ajunge la 26,1%. Aceasta este cea mai ridicată dintre toate grupele de vârstă. În același timp, diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative, cu 9,8% în rural față de doar 3,0% în urban.
Persoanele cu educație scăzută se confruntă cu un risc mult mai mare de șomaj, având o rată de 17,6%, comparativ cu doar 1,8% în cazul celor cu studii superioare. O altă problemă majoră este șomajul de lungă durată, care reprezintă 35,1% din totalul șomerilor. Situația este și mai gravă în rândul tinerilor, unde aproape jumătate (49,0%) se află în această categorie, ceea ce reflectă dificultăți reale de integrare pe piața muncii.