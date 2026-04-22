Piața muncii din România a dat semne de slăbiciune în 2025, marcate de o ușoară scădere a ocupării și o creștere a șomajului. Potrivit datelor , populația activă a fost de 8.194.600 de persoane, dintre care 7.694.300 erau angajate. Alte 500.300 de persoane se aflau în căutarea unui loc de muncă.

Ce arată scăderea ratei de ocupare despre piața muncii

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15–64 ani) a ajuns în 2025 la 63,0%. Aceasta este în scădere cu 0,8 puncte procentuale față de anul anterior, semnalând o ușoară slăbire a pieței muncii.

În același timp, pentru categoria 20–64 ani, rata a fost de 69,0%, și ea în scădere. Din totalul populației active de 8,19 milioane de persoane, aproximativ 7,69 milioane erau ocupate. Peste 500 de mii de persoane se aflau în șomaj.

Diferențele rămân semnificative între categorii. Bărbații au o rată de ocupare mai ridicată decât femeile (71,4% față de 54,4%), iar mediul urban depășește clar mediul rural (69,7% față de 56,0%). Tinerii între 15 și 24 de ani sunt mult mai puțin integrați pe , având o rată de ocupare de doar 17,6%. În schimb, persoanele între 55 și 64 de ani ajung la o rată de ocupare de 57,0%.

Cine domină piața muncii și cum evoluează ocuparea