Interesul pentru minivacanța de 1 Mai este foarte ridicat, iar hotelurile de la mare și de la munte sunt aproape complet ocupate. Creșterea cererii a dus și la tarife mai mari, cu aproximativ 30% peste nivelul de anul trecut. se ocupă rapid, cu locuri de cazare care dispar de la o zi la alta. În paralel, stațiunile montane câștigă teren, fiind tot mai căutate de cei care preferă o atmosferă mai liniștită.

De ce rămâne Vama Veche alegerea numărul unu de 1 Mai

Valul de turiști care aleg litoralul pentru minivacanța de 1 Mai a dus la ocuparea aproape completă a unităților de cazare. Vama Veche rămâne, fără surprize, cea mai căutată stațiune.

Creșterea cererii s-a reflectat direct și în tarife: „Dacă în 2025 un pachet de două nopți pornea de la aproximativ 1.800 de lei, acum ajunge la circa 2.300 de lei, cu mic dejun inclus. Există și variante mai accesibile, în jur de 450 de lei pe noapte, însă acestea s-au epuizat rapid.”, a transmis reprezentanta unei agenții de turism cunoscute pentru Click!.

În același timp, se remarcă o tendință clară de rezervări făcute în ultimul moment. Acest lucru a dus la ocuparea aproape integrală a unităților într-un timp foarte scurt.

Cu toate acestea, . „Merg în Vama Veche de 1 Mai de câțiva ani, a devenit o tradiție. Îmi place atmosfera și energia, iar chiar dacă e aglomerat, fiecare își găsește locul lui pe plajă. Nu am renunțat, pentru că experiența e unică.”, a spus un tânăr.

Motivul pentru care tot mai mulți aleg muntele de 1 Mai Un peisaj de iarnă autentic îi întâmpină anul acesta pe turiștii care aleg stațiunile montane. Ninsorile recente de la altitudini mari au refăcut stratul de zăpadă. , iar meteorologii avertizează că episoadele de ninsoare ar putea continua chiar și în preajma zilei de 1 Mai. Cu toate acestea, interesul pentru munte este în creștere. Ofertele variate, care îmbină relaxarea cu activitățile în aer liber, atrag tot mai mulți turiști. Turiștii pot opta pentru relaxare la SPA și piscine interioare. În același timp, pot alege experiențe precum plimbări cu ATV-ul, trasee cu bicicleta sau zboruri cu parapanta. În anumite zone, se poate practica chiar și snowboarding, în funcție de condițiile meteo. „Sinaia și Brașov au în prezent prețuri între 700 și 1.000 de lei pentru două nopți cu mic dejun în unități standard. Iar hotelurile de 3 și 4 stele, mai ales în Poiana Brașov sau în zonele centrale din Sinaia, ajung la 1.000–1.500 de lei. Sau chiar mai mult, în funcție de facilități”, a precizat reprezentanta unei agenții de turism cunoscute. Pentru mulți turiști, alegerea muntelui ține mai ales de atmosferă. „Am ales muntele, anul acesta, de 1 Mai, pentru liniște și aer curat. Îmi place că pot combina relaxarea la SPA cu plimbările în natură și activitățile în aer liber”, a declarat o tuistă pentru sursa menționată.

1 Mai, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru turism

Valul de turiști care profită de această perioadă transformă într-un moment de vârf pentru industria ospitalității. Acest lucru se întâmplă atât la mare, cât și la munte. Gradul de ocupare atinge rapid cote ridicate, iar locurile de cazare devin tot mai greu de găsit pe măsură ce se apropie perioada.

Specialiștii din turism explică faptul că rezervările sunt făcute fie din timp, pentru siguranță și prețuri mai bune, fie pe ultima sută de metri, în funcție de buget și inspirație de moment. În același timp, se conturează clar o tendință. Turiștii sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiențe scurte, dar intense. Combinația dintre relaxare și distracție transformă această minivacanță într-un adevărat start neoficial al sezonului turistic.