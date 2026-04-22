B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Vacanțe mai scumpe de 1 Mai 2026: creșteri de 30% și locuri epuizate rapid. Unde se duc turiștii

Ana Beatrice
22 apr. 2026, 15:37
Cuprins
  1. De ce rămâne Vama Veche alegerea numărul unu de 1 Mai
  2. Motivul pentru care tot mai mulți aleg muntele de 1 Mai
  3. 1 Mai, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru turism

Interesul pentru minivacanța de 1 Mai este foarte ridicat, iar hotelurile de la mare și de la munte sunt aproape complet ocupate. Creșterea cererii a dus și la tarife mai mari, cu aproximativ 30% peste nivelul de anul trecut. Vama Veche se ocupă rapid, cu locuri de cazare care dispar de la o zi la alta. În paralel, stațiunile montane câștigă teren, fiind tot mai căutate de cei care preferă o atmosferă mai liniștită.

De ce rămâne Vama Veche alegerea numărul unu de 1 Mai

Valul de turiști care aleg litoralul pentru minivacanța de 1 Mai a dus la ocuparea aproape completă a unităților de cazare. Vama Veche rămâne, fără surprize, cea mai căutată stațiune.

Creșterea cererii s-a reflectat direct și în tarife: „Dacă în 2025 un pachet de două nopți pornea de la aproximativ 1.800 de lei, acum ajunge la circa 2.300 de lei, cu mic dejun inclus. Există și variante mai accesibile, în jur de 450 de lei pe noapte, însă acestea s-au epuizat rapid.”, a transmis reprezentanta unei agenții de turism cunoscute pentru Click!.

În același timp, se remarcă o tendință clară de rezervări făcute în ultimul moment. Acest lucru a dus la ocuparea aproape integrală a unităților într-un timp foarte scurt.

Cu toate acestea, turiștii nu par descurajați de prețuri. „Merg în Vama Veche de 1 Mai de câțiva ani, a devenit o tradiție. Îmi place atmosfera și energia, iar chiar dacă e aglomerat, fiecare își găsește locul lui pe plajă. Nu am renunțat, pentru că experiența e unică.”, a spus un tânăr.

Motivul pentru care tot mai mulți aleg muntele de 1 Mai

Un peisaj de iarnă autentic îi întâmpină anul acesta pe turiștii care aleg stațiunile montane. Ninsorile recente de la altitudini mari au refăcut stratul de zăpadă. Vremea rămâne instabilă, iar meteorologii avertizează că episoadele de ninsoare ar putea continua chiar și în preajma zilei de 1 Mai.

Cu toate acestea, interesul pentru munte este în creștere. Ofertele variate, care îmbină relaxarea cu activitățile în aer liber, atrag tot mai mulți turiști. Turiștii pot opta pentru relaxare la SPA și piscine interioare. În același timp, pot alege experiențe precum plimbări cu ATV-ul, trasee cu bicicleta sau zboruri cu parapanta. În anumite zone, se poate practica chiar și snowboarding, în funcție de condițiile meteo.

„Sinaia și Brașov au în prezent prețuri între 700 și 1.000 de lei pentru două nopți cu mic dejun în unități standard. Iar hotelurile de 3 și 4 stele, mai ales în Poiana Brașov sau în zonele centrale din Sinaia, ajung la 1.000–1.500 de lei. Sau chiar mai mult, în funcție de facilități”, a precizat reprezentanta unei agenții de turism cunoscute.

Pentru mulți turiști, alegerea muntelui ține mai ales de atmosferă. „Am ales muntele, anul acesta, de 1 Mai, pentru liniște și aer curat. Îmi place că pot combina relaxarea la SPA cu plimbările în natură și activitățile în aer liber”, a declarat o tuistă pentru sursa menționată.

Valul de turiști care profită de această perioadă transformă minivacanța de 1 Mai într-un moment de vârf pentru industria ospitalității. Acest lucru se întâmplă atât la mare, cât și la munte. Gradul de ocupare atinge rapid cote ridicate, iar locurile de cazare devin tot mai greu de găsit pe măsură ce se apropie perioada.

Specialiștii din turism explică faptul că rezervările sunt făcute fie din timp, pentru siguranță și prețuri mai bune, fie pe ultima sută de metri, în funcție de buget și inspirație de moment. În același timp, se conturează clar o tendință. Turiștii sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiențe scurte, dar intense. Combinația dintre relaxare și distracție transformă această minivacanță într-un adevărat start neoficial al sezonului turistic.

Tags:
Ultima oră
17:28 - Circulație întreruptă la metrou, după ce o bucată de tavan a căzut
17:10 - Seceta se extinde în UE. România, Italia și Bulgaria, printre cele mai afectate state în 2024
17:09 - Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
16:45 - Categoriile de pacienți care vor beneficia de prima zi de concediu medical plătită. Rogobete: „Corectăm inechitatea”
16:34 - Newsweek: Rusia trimite „robotul-lunetist” în război. Poate trage de la 1.200 m în soldații-roboți ai Ucrainei
16:30 - Marea Britanie schimbă radical legea. Tinerii născuți după 2009 nu vor putea cumpăra țigări
16:10 - Ministrul Justiției confirmă că miniștrii PSD vor demisiona joi. Marinescu: Nicușor Dan vede în continuare participarea PSD în coaliție / Noi nu excludem moțiunea de cenzură (VIDEO)
16:06 - Ilie Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel din Europa. Pe cine a informat că nu va demisiona: „I-am mulțumit pentru colaborarea bună”
15:57 - Parlamentul a votat noile cote de vânătoare. Câți urși vor fi împușcați în 2026
15:41 - PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD