Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 17:47
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și lider în PNL, a declarat că responsabilii de criza politică, aluzie la PSD, ar fi bine să aibă o alternativă la actualul guvern, dacă tot vor să-l dea jos. „Dacă nu ești nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”, a spus liberalul.

Ciucu, revoltat de criza politică

„Majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este RESPONSABILĂ să formeze o majoritate care să-și asume viitoarea guvernare!

Nu merge că „hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm țara în criză și mai vedem noi apoi ce facem”…

Dacă nu ești nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”, a transmis Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Acesta a amintit apoi că PNL are o decizie de două ori votată în partid de a nu mai face coaliție cu PSD, dacă acesta va vota vreo moțiune de cenzură: „Vă reamintesc tuturor, PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o colaliție cu PSD dacă această formațiune politică va vota vreo moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat și domnului Președinte astăzi”.

Amintim că liderii PSD au decis ca miniștrii partidului să demisioneze joi, supărați în continuare pe Ilie Bolojan (PNL), pe care nu-l mai vor premier. Social-democratul Radu Marinescu, încă ministru al Justiției, a declarat pentru B1 TV că PSD nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzură.

Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
