Regatul Unit a adoptat unele dintre cele mai stricte măsuri anti-fumat din lume, după ce legislatorii au aprobat o lege care va interzice practic, pe viață, accesul la pentru generațiile tinere. Noile reguli vizează persoanele născute începând cu 1 ianuarie 2009, iar autoritățile spun că obiectivul este crearea primei generații „fără fumat”.

Interdicție progresivă pentru țigări

Legea privind tutunul și țigările electronice introduce un mecanism gradual de creștere a vârstei legale pentru cumpărarea produselor din tutun. Concret, vârsta va fi ridicată cu un an în fiecare an, începând cu tinerii născuți după 1 ianuarie 2009, conform Agerpres.

Asta înseamnă că adolescenții care au deja 17 ani sau mai puțin, dar și toți cei care se vor naște de acum înainte, nu vor putea cumpăra legal țigări niciodată în viața lor.

Reguli mai dure și pentru vaping

Pe lângă tutun, legea înăsprește semnificativ și regulile privind țigările electronice. Printre măsuri se numără interzicerea vânzării produselor de vaping și a celor cu nicotină către minori, dar și restricții privind publicitatea, expunerea în magazine, oferirea de mostre gratuite și reducerile de preț.

Guvernul britanic a mai interzis anterior țigările electronice de unică folosință, invocând atât creșterea consumului în rândul tinerilor, cât și impactul asupra mediului.

„O generație fără fumat”

Secretarul britanic pentru Sănătate, Wes Streeting, a descris legea ca pe un moment istoric pentru sănătatea publică.

„Copiii din Regatul Unit vor face parte din prima generație fără fumat, ferită de o viață de dependență și de efectele ei nocive”, a declarat acesta.

El a adăugat că principiul „Mai bine previi decât să tratezi” stă la baza reformei, care ar urma să reducă presiunea asupra sistemului de sănătate și să salveze vieți.

Impactul fumatului

Potrivit estimărilor oficiale, fumatul provoacă aproximativ 64.000 de decese anual în Anglia și duce la circa 400.000 de internări în spitale.

Costurile pentru sistemul public de sănătate se ridică la aproximativ 3 miliarde de lire sterline pe an, în timp ce impactul economic total depășește 20 de miliarde.

Între controversă și răspândire

Autoritățile sunt tot mai preocupate și de răspândirea vapingului, în special în rândul tinerilor. Aproximativ 10% dintre adulții din Marea Britanie folosesc țigări electronice, iar jumătate dintre aceștia sunt foști fumători.

Totuși, o parte semnificativă continuă să combine vapingul cu fumatul clasic, ceea ce menține îngrijorările legate de dependența de nicotină.