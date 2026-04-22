Categoriile de pacienți care vor beneficia de prima zi de concediu medical plătită. Rogobete: „Corectăm inechitatea"

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 16:45
Foto simbol: Pixabay

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a anunțat că mai multe categorii de persoane vor avea prima zi de concediu medical plătită, după ce Parlamentul a adoptat excepțiile propuse de minister în acest sens.

Amintim că decizia Guvernului ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită a fost aspru criticată în spațiul public, motivul invocat fiind că sunt afectați astfel fix bolnavii care deja sunt într-o situație vulnerabilă. De partea cealaltă, premierul Ilie Bolojan a apărat măsura, susținând că astfel sunt descurajate concediile medicale fictive.

Cine va avea prima zi de concediu medical plătită

„Am încercat să corectăm inechitatea generatǎ cu prima zi de concediu medical neplatitǎ, rapid, prin ordonanță de urgență în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunțat și am susținut proiectul în Parlament.

Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare:
📌pacienții cronici
📌pacienții incluși în programele naționale de sănătate
📌pacienții care beneficiază de spitalizare de zi
📌urgențele medico-chirurgicale

Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii”, a transmis Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Ministrul a insistat apoi că aceste concedii medicale nu sunt un beneficiu, ci „o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem”.

