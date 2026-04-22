Suprafața afectată de secetă în Uniunea Europeană a crescut în 2024 la 156.703 kilometri pătrați, potrivit datelor publicate de Eurostat. , Italia și Bulgaria se numără printre statele cu cele mai mari extinderi ale zonelor afectate, pe fondul unei tendințe care se menține pe termen lung.

România, creștere puternică a zonelor afectate

În România, suprafața afectată de secetă a crescut semnificativ, de la 10.180 kilometri pătrați în 2023 la 41.011 kilometri pătrați în 2024, scrie Agerpres.

Este una dintre cele mai mari creșteri raportate la nivelul Uniunii Europene, semnalând o accentuare rapidă a fenomenului într-un interval scurt.

Evoluții similare în Italia și Bulgaria

Și alte state au înregistrat creșteri importante. În Italia, suprafața afectată a urcat de la 2.860 la 31.752 kilometri pătrați, iar în Bulgaria de la 4.302 la 22.061 kilometri pătrați.

Aceste date arată extinderea fenomenului în special în sudul și sud-estul Europei.

Tendință pe termen lung în Uniunea Europeană

Între 2014 și 2024, Uniunea Europeană a trecut prin mai multe episoade severe de secetă. Cele mai extinse au fost în 2018 și 2022, când suprafețele afectate au depășit 500.000 de kilometri pătrați.

Chiar dacă valorile din 2023 și 2024 sunt mai reduse, media pe ultimul deceniu indică o tendință generală de creștere a fenomenului.

Legătura cu obiectivele de dezvoltare durabilă

Seceta este monitorizată în cadrul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 15 al ONU, care vizează protejarea ecosistemelor terestre, combaterea deșertificării și reducerea degradării solului.

Eurostat urmărește aceste evoluții prin indicatori care măsoară umiditatea solului în perioadele critice pentru agricultură.

Pădurile din UE și diferențele dintre state

În 2023, aproximativ 39% din suprafața Uniunii Europene era acoperită de păduri.

Cele mai mari procente au fost în Finlanda (66,5%), Suedia (62,4%), Slovenia (58,2%), Estonia (54,1%) și Letonia (53,4%). La polul opus se află Malta (4,3%), Țările de Jos (9,7%) și Irlanda (11,8%).

În România, pădurile acoperă aproximativ 29,3% din teritoriu, potrivit estimărilor Eurostat.