Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a confirmat miercuri, pentru B1 TV, că liderii PSD au decis ca miniștrii partidului joi din funcții, pentru că nu-l mai pot accepta pe Ilie Bolojan (PNL) premier. Marinescu l-a lăudat apoi pe președintele Nicușor Dan și a invocat de la Cotroceni. Totodată, acesta nu a exclus posibilitatea ca PSD să depună o moțiune de cenzură.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Marinescu: Mâine, la ședința de guvern, din partea Ministerului de Justiție va participa un secretar de stat

Radu Marinescu a confirmat faptul că, joi, miniștrii PSD își vor da demisia: „Așa e, e o decizie luată azi de conducerea partidului, care se grefează pe decizia majoritară aproape de 100% a membrilor partidului, care au fost consultați și care au optat pentru a nu mai continua, dar cu precizarea că nu înțelegem să nu mai continuăm un program, o viziune pro-europeană. Sub nicio formă nu ne dezicem de proiectele cu care am plecat la drum, dar poziția partidului aproape în unanimitate a fost de a nu mai continua cu dl prim-ministru. Azi am decis să facem pasul următor”.

Întrebat ce se va întâmpla cu secretarii de stat, prefecții, șefii de instituții pe care PSD îi are nu doar în Guvern, ci în multe instituții și în administrația țării, Marinescu a răspuns: „PSD nu se cramponează de funcții. Așa cum am arătat, pentru că s-a decis în partid să nu mai continuăm sub această formulă de conducere a Guvernului, vom demisiona mâine. Demisia aceasta va produce efecte juridice în momentul în care va fi acceptată de către președintele țării și apoi va exista o publicare a decretului în Monitorul Oficial. (…) În acest interval de timp, miniștrii au obligația să continue activitatea. Mâine, la ședința de guvern, din partea Ministerului de Justiție va participa un secretar de stat”.

Marinescu: Moțiunea de cenzură, evident, este un instrument de care nu vom ezita să ne folosim

Social-democratul l-a lăudat apoi pe președintele Nicușor Dan: „Noi respectăm poziția domnului președinte al României de mediator, asumată și exercitată. Și astăzi sunt aceste discuții”.

„Așa cum ne-a comunicat și domnul președinte Grindeanu în ședința noastră, domnul președinte al României vede în continuare participarea PSD la coaliția de guvernare ca necesară, tocmai din perspectiva necesității de a exista o majoritate solidă, nu una ocazională, care să susțină măsurile care sunt necesare, repet, pentru a menține și consolida parcursul nostru inclusiv în profil european. Există pași la nivelul partidului. Unul dintre aceștia va fi mâine prin această demisie. Urmează în continuare discuții și consultări care vor fi girate de domnul președinte și sigur și moțiunea de cenzură, evident, este un instrument de care nu vom ezita să ne folosim. (…)

Există o strategie politică, dar nu o pot devoala în momentul de față, dar vă asigur că există pași gânditi, pași politici și pași juridici pentru a atinge un obiectiv”, a continuat Marinescu.