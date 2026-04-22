Crimă șocantă în București. Un octogenar și-a omorât iubita de 30 de ani. Care a fost arma crimei

Adrian Teampău
22 apr. 2026, 13:41
Sursa foto: publika.md

Crimă șocantă într-o locuință din Sectorul 3, din București, unde anchetatorii au găsit o femeie moartă. Se pare că victima, în vârstă de 30 de ani, a fost ucisă în contextul unui conflict domestic cu partenerul său mult mai vârstnic. 

Un caz grav petrecut într-o locuință din Sectorul 3. Anchetatorii suspectează o crimă șocantă după ce au descoperit o femeie de 30 de ani moartă, în urma unui conflict domestic.

Principalul suspect este partenerul acesteia, un bărbat în vârstă de 86 de ani, cetățean german. El a fost dus la audieri pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Poliția încearcă să clarifice situația, să stabilească cum s-a ajuns la omor, în condițiile în care nu au existat semne că cei doi ar fi avut conflicte. Informația a fost prezentată de Antena 3, conform căreia, bărbatul ar fi declarat că s-ar fi apărat de femeie. Aceasta ar fi urcat peste el și a încercat să-l rănescă.

Bătrânul ar fi recunoscut că a reușit să o îndepărteze cu ajutorul unei cârje, obiect pe care l-a folosit ca să o sugrume.

Ancheta polițiștilor continuă

Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această crimă șocant. Bărbatu în vârstă de 86 de ani va fi supus unei expertize și va fi audiat în continuare.

Surse apropiate anchetei precizează că între victimă și agresor nu au existat, până în prezent, sesizări cu privire la acte de violență domestică.

Pe de altă parte, potrivit primelor informații, femeia ar fi fost cunoscută de polițiști ca fiind consumatoare de droguri. Ea era cunoscută ca având un comportament agresiv după ce consuma substanțe interzise. Așa se pare, ar fi ajuns și la altercația cu partenerul mai vârstnic, care a dus la omor.

