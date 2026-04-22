Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel. Premierul Ilie Bolojan a transmis că a discutat cu liderul Partidul Popular European, Manfred Weber, căruia i-a transmis că nu ia în calcul demisia din funcție. Bolojan a precizat că i-a mulțumit pentru susținere și colaborarea bună pe care o au la nivel european. Declarațiile vin într-un moment tensionat pe scena politică.

Șeful Executivului a explicat, într-un mesaj , că a avut o conversație cu liderul PPE, în care au fost abordate atât prioritățile interne, cât și cele europene.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu domnul Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. I-am mulțumit pentru susținere și colaborarea bună pe care o avem la nivel european.

Am discutat despre prioritățile pentru perioada următoare și direcțiile pe care le avem în vedere, atât la nivel național, cât și european.

I-am transmis domnului că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor și folosirea corectă a banilor publici.

Prioritatea noastră rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbția fondurilor europene, astfel încât să evităm pierderea acestor resurse, de care depind investiții importante în infrastructură, sănătate și educație.”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

Ce mesaj de susținere a transmis liderul PPE

La rândul său, Manfred Weber a reacționat după discuția telefonică cu premierul român, oferind un semnal de sprijin într-un context politic complicat.

Într-un comunicat oficial publicat tot pe , liderul PPE a precizat că a avut „o conversație excelentă” cu Ilie Bolojan și a apreciat rezultatele obținute într-un timp scurt.

Weber a subliniat și faptul că actualul Guvern a reușit să implementeze „un buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin fonduri europene și de redresare”, punctând alinierea politicilor de la București la direcțiile stabilite la nivel european.

„Am avut o convorbire telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României.