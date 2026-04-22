Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel. Premierul Ilie Bolojan a transmis că a discutat cu liderul Partidul Popular European, Manfred Weber, căruia i-a transmis că nu ia în calcul demisia din funcție. Bolojan a precizat că i-a mulțumit pentru susținere și colaborarea bună pe care o au la nivel european. Declarațiile vin într-un moment tensionat pe scena politică.
Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel. Ce i-a transmis premierul lui Manfred Weber
Șeful Executivului a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut o conversație cu liderul PPE, în care au fost abordate atât prioritățile interne, cât și cele europene.
„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu domnul Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. I-am mulțumit pentru susținere și colaborarea bună pe care o avem la nivel european.
Am discutat despre prioritățile pentru perioada următoare și direcțiile pe care le avem în vedere, atât la nivel național, cât și european.
I-am transmis domnului Weber că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor și folosirea corectă a banilor publici.
Prioritatea noastră rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbția fondurilor europene, astfel încât să evităm pierderea acestor resurse, de care depind investiții importante în infrastructură, sănătate și educație.”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.
Ce mesaj de susținere a transmis liderul PPE
La rândul său, Manfred Weber a reacționat după discuția telefonică cu premierul român, oferind un semnal de sprijin într-un context politic complicat.
Într-un comunicat oficial publicat tot pe Facebook, liderul PPE a precizat că a avut „o conversație excelentă” cu Ilie Bolojan și a apreciat rezultatele obținute într-un timp scurt.
Weber a subliniat și faptul că actualul Guvern a reușit să implementeze „un buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin fonduri europene și de redresare”, punctând alinierea politicilor de la București la direcțiile stabilite la nivel european.
„Am avut o convorbire telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României.
L-am felicitat pentru rezultatele concrete obținute într-un timp atât de scurt. A luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei și avansarea reformelor esențiale. A pus în aplicare un buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin fonduri europene și de redresare.
De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan și cu mine am evaluat prioritățile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât și la nivel național.”, a transmis Manfred Weber.
Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel. Ce a mai menționat liderul PPE
„În aceste vremuri dificile la nivel global, marcate de războiul din Ucraina, presiunile din domeniul energiei și creșterea extremismului în Europa, este esențial ca noi, ca familie a Partidul Popular European (PPE), să dăm un exemplu. O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetățenii pe primul loc și să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, tăierea birocrației, avansarea reformelor și modernizarea instituțiilor publice, cu respect deplin pentru banii contribuabililor. Acestea sunt priorități fundamentale ale PPE, de centru-dreapta. Doar o astfel de conducere responsabilă va asigura faptul că guvernele își pot proteja și sprijini cetățenii în perioade de criză, fie că este vorba de presiuni energetice, amenințări de securitate sau incertitudine economică, așa cum se întâmplă în prezent în Europa. Prim-ministrul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au livrat rezultate pe toate aceste priorități ale PPE.
Acesta este motivul pentru care apreciez curajul și determinarea prim-ministrului Ilie Bolojan de a-și continua mandatul în fruntea Guvernului, dintr-un puternic simț al responsabilității față de cetățeni și față de țară, precum și de a continua pe calea reformelor și modernizării începută acum 10 luni.”, a mai adăugat Weber.
Ce a spus Manfred Weber despre PSD
„Prim-ministrul Bolojan beneficiază de sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România și pentru a continua să guverneze țara într-un mod responsabil, așa cum a făcut-o până acum.
Din păcate, observăm că Partidul Social Democrat s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. În prezent, se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare: consolidarea economiei românești și creșterea rezilienței acesteia, în beneficiul cetățenilor, punând totodată în pericol pachetul legislativ de reforme necesar pentru finanțarea prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Privarea României de miliarde de euro din fonduri europene din motive populiste ar reprezenta o lovitură majoră pentru democrația și stabilitatea țării.
În ciuda acestor provocări politice emergente, prim-ministrul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă — dar cea corectă: aceea de a asigura stabilitatea guvernării și capacitatea de a livra reformele necesare, menținând România pe un traseu stabil în acest context geopolitic extrem de delicat.„, a conchis liderul PPE.