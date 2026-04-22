B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 17:09
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu despre Oana Gheorghiu
  2. Oana Gheorghiu: Eu cred că deranjează reforma

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei, a atacat-o pe vicepremierul Oana Gheorghiu pentru intenția de a lista la bursă unele companii de stat, spunând despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea bani, câte 5.000 de euro pe lună, din banii pentru donații pentru copiii cu cancer”. În replică, Gheorghiu a afirmat că Olguța Vasilescu e pur și simplu disperată și speriată de reforme.

Ce a spus Lia Olguța Vasilescu despre Oana Gheorghiu

„Vine dna vicepremier (Oana Gheorghiu), care nu a condus în viața ei niciun coteț cu curci, are un singur merit – că își trăgea bani, câte 5.000 de euro pe lună, din banii pentru donații pentru copiii cu cancer – și trebuie să se listeze la bursă companiile.

Nu scrie în programul de guvernare de Romgaz, Hidrolectrica, Aeroportul București, Portul Constanța etc. Se amintește de jalonul 443 (din PNRR) care a fost introdus de (Cristian) Ghinea, alt habarnist. Încetați să mai mințiți! Niciodată PSD nu va fi de acord să vindem pe bucăți companii profitabile”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, la ședința PSD de luni în care partidul a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan (PNL).

Oana Gheorghiu: Eu cred că deranjează reforma

Oana Gheorghiu a replicat, afirmând că are facultate serioasă, performanță la fiecare job la care a lucrat și, cel mai important, a contribuit la construirea unui spital, „ceea ce nu se construise până la momentul acela în România”.

„Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup. De ce a simțit doamna Olguța Vasilescu nevoia să spună asta… Eu mi-am clădit o carieră muncind foarte mult.

După ce am terminat facultatea, am muncit și am făcut performanță la fiecare loc de muncă pe care l-am avut. Împreună cu colega mea, Carmen Uscatu, am condus un proiect și am construit un spital, ceea ce nu se construise până la momentul acela în România, și am făcut-o cu onestitate”, a declarat Oana Gheorghiu, pentru Digi24.ro

Cât despre banii invocați de Olguța Vasilescu, Gheorghiu a spus: „Am avut un salariu pentru care am muncit foarte mult, pe care îl exagerează”.

„Eu nu cred că a deranjat lista (companiilor de stat care pot fi listate la bursă n.red). Eu cred că deranjează reforma, că sperie reforma. Eu cred că oamenii vor să își păstreze interesele. Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii cu care s-au obișnuit în ultimii 35 de ani”, a mai declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Tags:
