Un cuplu a părăsit mașina în care se afla și a luat-o pe jos, pe marginea autostrăzii. Cei doi aveau de prins un avion

Un cuplu din Marea Britanie și-a abandonat taxiul blocat în și a pornit pe jos, pe banda de urgență a autostrăzii M1. Cei doi aveau de prins un spre Grecia.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

„Ne temeam că vom pierde zborul”

Ce s-a întâmplat

Taxiul în care se afla cuplul a rămas blocat în trafic. Așadar, cei doi, Dean Louca, 37 de ani, și soția sa Gina, 39 de ani, au decis să meargă pe jos.

Cei doi soți se îndreptau spre Grecia de la aeroportul London Luton. Cursa lor era programată la ora 12:45, marți, 26 august.

După 20 de minute de stat degeaba în mașină, fără progrese, au decis să coboare din taxi și să înceapă să meargă pe marginea autostrăzii. Ei au mers 5 kilometri.

„Ne temeam că vom pierde zborul”

Gestul lor a inspirat și alte familii să facă același lucru, iar unii șoferi chiar i-au aplaudat din mașini, conform .

„Am decis că singura opțiune era să începem să mergem pe jos, fiindcă ne temeam că vom pierde zborul. Oamenii panicau în mașini spunând același lucru”, a mărturisit Dean.

La un moment dat, un necunoscut i-a luat cu mașina și i-a dus la aeroport. Au urcat în avion cu o oră înainte de decolare.

„Dacă nu ar fi fost el, poate că l-am fi pierdut. În avion puteam vedea că autostrada era blocată complet și trei ore mai târziu – era nebunie”, a mai spus Dean.