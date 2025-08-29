Avion de vânătoare, prăbușit. Pilotul nu a reușit să se catapulteze

Un de F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit joi după-amiază pe aerodromul din Radom, în timpul unui antrenament pentru un show aviatic. Din păcate, pilotul nu a supraviețuit.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce spun autoritățile

Ce s-a întâmplat

Un avion de vânătoare F-16 aparținând echipei Tiger Demo a Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit joi după-amiază pe pista aerodromului din Radom, conform .

Pilotul nu a reușit să se catapulteze, iar, din păcate, acesta a murit. Avionul F-16 efectua o misiune de pregătire pentru spectacolul aerian planificat în acest weekend. Aeronava s-a prăbușit pe pista aerodromului în jurul orei 17:30 GMT.

În urma acestora, show-ul aviatic de la Radom, unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din Polonia, a fost anulat.

Ce spun autoritățile

Autoritățile confirmă decesul pilotului. Purtătorul de cuvânt al guvernului din Polonia, Adam Szłapka, a transmis un mesaj pe platforma X.

„Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbușit. Din păcate, pilotul a decedat”, a scris Szłapka.

El a mai menționat în mesaj că ministrul Apărării se îndreaptă spre locul tragediei.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis și el un mesaj de condoleanțe familiei pilotului și a exprimat regretul guvernului pentru pierderea suferită de Forțele Aeriene.