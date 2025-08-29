Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”

Stelian Bujduveanu, , a vorbit despre problema traficului din București, care este cu atât mai accentuată, cu cât începerea noului an școlar se apropie.

a anunțat o serie de măsuri la care s-a gândit pentru a eficientiza circulația, astfel încât cetățenii Bucureștiului să poată ajunge la timp la serviciu, în cazul în care înainte trebuie să își ducă copiii la școală.

Ce măsuri a luat Stelian Bujduveanu

Primarul Bucureștiului a anunțat o serie de măsuri la care s-a gândit și pe care le-a hotărât împreună cu Prefectura București, Brigada Rutieră, Poliția Română, Poliția Locală și polițiile locale de sector. Conform spuselor acestuia, instituțiile statului ar trebui să își decaleze programul de muncă, pentru ca traficul să fie mult mai fluid.

„Noi considerăm că putem să asigurăm că de la 8 septembrie bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului. Poliţia Locală să asigure acele zone ca să îmbarce şi să debarce copiii. Promisiunea constructorilor a fost că, la data de 8 septembrie, toate lucrările care pot fi închise se vor închide. Ştim cu toţii: o bandă de circulaţie e întotdeauna ocupată de către constructor, cu utilajele şi materialele sale. Numai în aparatul propriu al primarului general sunt aproape 1.000 de angajaţi. Gândiţi-vă acum câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul Capitalei. Lăsăm loc ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cei care au de dus copii la şcoală şi trebuie să meargă la muncă, să aibă mai mult loc în trafic”, a transmis Bujduveanu, potrivit

Stelian Bujduveanu: „Luni, aceste avarii vor dispărea complet”

De asemenea, o altă problematică adusă în discuție a fost cea legată de sistemul de termoficare. Este cunoscut că locuitorii Bucureștiului rămân, nu de puține ori, fără apă caldă. Cea mai recentă avarie s-a produs în asta de 18 august și de atunci, deși în anumite cazuri s-a rezolvat problema, 5% din cetățenii Capitalei încă se confruntă cu ea.

„5% din blocurile din Bucureşti nu au apă caldă la ora aceasta. Problema persistă de o săptămână. Luni, aceste avarii vor dispărea complet. Pot asigura bucureştenii că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Nu putem face miracole peste noapte. Continuăm cu investiţii masive în schimbarea sistemului de termoficare”, a adăugat edilul.