B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”

Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”

Elena Boruz
29 aug. 2025, 09:53
Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Sursa foto: Stelian Bujduveanu / Facebook

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a vorbit despre problema traficului din București, care este cu atât mai accentuată, cu cât începerea noului an școlar se apropie.

Edilul a anunțat o serie de măsuri la care s-a gândit pentru a eficientiza circulația, astfel încât cetățenii Bucureștiului să poată ajunge la timp la serviciu, în cazul în care înainte trebuie să își ducă copiii la școală.

Cuprins:

  • Ce măsuri a luat Stelian Bujduveanu
  • Stelian Bujduveanu: „Luni, aceste avarii vor dispărea complet”

Ce măsuri a luat Stelian Bujduveanu

Primarul Bucureștiului a anunțat o serie de măsuri la care s-a gândit și pe care le-a hotărât împreună cu Prefectura București, Brigada Rutieră, Poliția Română, Poliția Locală și polițiile locale de sector. Conform spuselor acestuia, instituțiile statului ar trebui să își decaleze programul de muncă, pentru ca traficul să fie mult mai fluid.

„Noi considerăm că putem să asigurăm că de la 8 septembrie bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului. Poliţia Locală să asigure acele zone ca să îmbarce şi să debarce copiii. Promisiunea constructorilor a fost că, la data de 8 septembrie, toate lucrările care pot fi închise se vor închide. Ştim cu toţii: o bandă de circulaţie e întotdeauna ocupată de către constructor, cu utilajele şi materialele sale. Numai în aparatul propriu al primarului general sunt aproape 1.000 de angajaţi. Gândiţi-vă acum câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul Capitalei. Lăsăm loc ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cei care au de dus copii la şcoală şi trebuie să meargă la muncă, să aibă mai mult loc în trafic”, a transmis Bujduveanu, potrivit observator news.

Stelian Bujduveanu: „Luni, aceste avarii vor dispărea complet”

De asemenea, o altă problematică adusă în discuție a fost cea legată de sistemul de termoficare. Este cunoscut că locuitorii Bucureștiului rămân, nu de puține ori, fără apă caldă. Cea mai recentă avarie s-a produs în asta de 18 august și de atunci, deși în anumite cazuri s-a rezolvat problema, 5% din cetățenii Capitalei încă se confruntă cu ea.

„5% din blocurile din Bucureşti nu au apă caldă la ora aceasta. Problema persistă de o săptămână. Luni, aceste avarii vor dispărea complet. Pot asigura bucureştenii că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Nu putem face miracole peste noapte. Continuăm cu investiţii masive în schimbarea sistemului de termoficare”, a adăugat edilul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii
Politică
Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii
Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public
Politică
Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public
Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
Politică
Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Externe
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
Politică
Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: „Asemenea fapte sunt intolerabile”
Politică
Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: „Asemenea fapte sunt intolerabile”
Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)
Politică
Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)
Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
Politică
Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Politică
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Politică
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Ultima oră
10:04 - Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii
09:56 - Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
09:26 - Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul
09:24 - Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
09:15 - Miniștrii apărării și de externe din UE se reunesc la finalul săptămânii. Conflictele din Ucraina și Gaza pe lista discuțiilor
09:03 - Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
08:55 - Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
08:46 - Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba
08:42 - Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
08:34 - Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public