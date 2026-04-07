Un fost soldat australian a fost arestat pentru cinci crime de război în Afganistan

Selen Osmanoglu
07 apr. 2026, 11:58
Un fost soldat australian a fost arestat pentru cinci crime de război în Afganistan
Cuprins
  1. Arestul și acuzațiile
  2. Erou decorat devenit suspect
  3. Context militar și anchete

Ben Roberts-Smith, fost membru al forțelor speciale australiene și decorat cu Crucea Victoria, a fost arestat marți pe aeroportul din Sydney, fiind acuzat de cinci crime de război comise în Afganistan între 2009 și 2012. Victimele erau civili neînarmați, potrivit autorităților.

Arestul și acuzațiile

Poliția federală australiană a confirmat că suspectul, în vârstă de 47 de ani, va fi prezentat în fața tribunalului în cursul zilei, scrie Agerpres.

„Victimele nu participau la ostilități în momentul presupusei lor morți. Ele au fost împușcate de acuzat sau de subordonați care au acționat la ordinul său”, a declarat șefa poliției federale, Krissy Barrett.

Conform autorităților, crimele ar fi fost comise în provincia Uruzgan, în aprilie 2009, septembrie 2012 și octombrie 2012.

Erou decorat devenit suspect

Ben Roberts-Smith era considerat unul dintre eroii de război din Australia. A fost decorat cu Crucea Victoria pentru „curajul său excepțional” în Afganistan și a fost primit de regina Elisabeta a II-a. Totuși, reputația sa s-a schimbat în 2018, când mass-media l-a asociat cu uciderea prizonierilor afgani neînarmați.

Articolele publicate de The Age și The Sydney Morning Herald susțineau că „a împins un civil afgan neînarmat de pe o faleză și a ordonat subordonaților să îl împuște mortal”. În urma acestor dezvăluiri, Roberts-Smith a pierdut procesele de defăimare intentate împotriva publicațiilor.

Context militar și anchete

Australia a desfășurat aproximativ 39.000 de soldați în Afganistan, în cadrul operațiunilor NATO și SUA. O anchetă militară din 2020 a arătat că membri ai forțelor speciale australiene au „ucis ilegal” 39 de civili și prizonieri afgani. În urma acestui raport, guvernul a numit un anchetator special pentru a decide dacă foști sau actuali soldați trebuie urmăriți penal.

În martie 2023, un alt fost membru al forțelor speciale australiene a fost arestat pentru o presupusă crimă de război, iar procesul său este programat pentru 2027 la Curtea Supremă din New South Wales.

