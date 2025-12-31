B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)

Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)

Ana Maria
31 dec. 2025, 15:57
Atmosferă de sărbătoare în lume: Australia a intrat în 2026 cu unul dintre cele mai mari spectacole de artificii. Imagini fabuloase din Sydney (VIDEO)
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Australia a intrat în noul an. Ce măsuri de securitate au fost luate la Sydney
  2. Australia a intrat în noul an. Ce s-a întâmplat în Sydney la ora locală 23:00
  3. Ce se întâmplă la Melbourne în noaptea de Revelion
  4. Cum se sărbătorește Revelionul în Indonezia

Australia a intrat în noul an cu aplauze, culoare și lumină, cu un grandios foc de artificii peste faimosul Harbour Bridge din Sydney. Zeci de mii de oameni s-au adunat pe malurile portului pentru a urmări unul dintre cele mai cunoscute spectacole pirotehnice din lume.

Australia a intrat în noul an. Ce măsuri de securitate au fost luate la Sydney

Atmosfera de sărbătoare a fost însoțită anul acesta de măsuri stricte de securitate. După atacul de la începutul lunii de pe plaja Bondi, poliția din New South Wales a mobilizat peste 2.500 de agenți, mulți dintre ei înarmați, care patrulează străzile în zonele aglomerate.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a precizat înaintea festivităților că polițiștii vor fi prezenți în număr masiv, în unele cazuri purtând arme de foc și arme pe care nu le-ați mai văzut până acum.

Australia a intrat în noul an. Ce s-a întâmplat în Sydney la ora locală 23:00

Evenimentele de Revelion din Sydney au fost întrerupte la ora locală 23:00 pentru un minut de reculegere în memoria victimelor atacului. Publicul a păstrat un moment de reculegere, într-un gest emoționant de solidaritate.

Ce se întâmplă la Melbourne în noaptea de Revelion

În Melbourne sunt așteptate sute de mii de persoane la petrecerile în aer liber. Autoritățile au pregătit două spectacole de artificii și lumini, fiecare cu durata de 7 minute: primul la ora 21:30, special pentru familii cu copii, iar cel principal a fost organizat la miezul nopții, când orașul a explodat în culoare.

Autoritățile monitorizează permanent zonele aglomerate, iar serviciile medicale sunt pregătite pentru intervenții rapide, pentru siguranța participanților pe tot parcursul evenimentelor.

Cum se sărbătorește Revelionul în Indonezia

În Indonezia, petrecerile stradale au început deja, însă, fără tradiționalele artificii. În Denpasar, Bali, dansatori în costume spectaculoase participă la parade și momente artistice, scrie BBC. Decizia de a renunța la focurile de artificii a fost luată din respect pentru victimele inundațiilor mortale din luna noiembrie, care au lovit insula Sumatra.

Tags:
Citește și...
Germania intră în 2026 cu un val de schimbări legislative. Cum se compară noile reguli cu realitatea economică din România
Externe
Germania intră în 2026 cu un val de schimbări legislative. Cum se compară noile reguli cu realitatea economică din România
Ursula von der Leyen pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”
Externe
Ursula von der Leyen pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE”
Dmitri Medvedev, mesaj de amenințare pentru Zelenski: „«Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”
Externe
Dmitri Medvedev, mesaj de amenințare pentru Zelenski: „«Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”
Un român, autorul unui atac la metroul din Paris. Cum a reacționat bărbatul la sosirea autorităților
Externe
Un român, autorul unui atac la metroul din Paris. Cum a reacționat bărbatul la sosirea autorităților
Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce a omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
Externe
Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce a omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony
Externe
Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony
Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
Externe
Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
Germania, în febra artificiilor: cozi, vânzări record și avertismente înainte de Revelion (VIDEO)
Externe
Germania, în febra artificiilor: cozi, vânzări record și avertismente înainte de Revelion (VIDEO)
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026
Externe
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026
Ultima oră
16:10 - Cum să îți planifici smart vacanța dorită cu ajutorul unui credit online
15:39 - Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
15:39 - Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
15:02 - Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)
14:25 - Loredana, Tudor Chirilă și alți 300 de artiști protestează față de modificarea Legii dreptului de autor. Ce schimbări contestă în scrisoarea adresată Guvernului
13:40 - Masa de Revelion, între tradiție și simbol: ce alimente aduc noroc în noul an
13:00 - Germania intră în 2026 cu un val de schimbări legislative. Cum se compară noile reguli cu realitatea economică din România
12:04 - Guvernul schimbă regulile concediilor medicale. Ce presupune noul mecanism de control. „O măsură halucinantă”
11:19 - Vremea azi, 31 decembrie 2025. Cum va fi vremea de Revelion în toată țara
10:37 - Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere și ce sume riscă șoferii