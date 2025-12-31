Australia a intrat în noul an cu aplauze, culoare și lumină, cu un grandios foc de artificii peste faimosul Harbour Bridge din Sydney. Zeci de mii de oameni s-au adunat pe malurile portului pentru a urmări unul dintre cele mai cunoscute spectacole pirotehnice din lume.

Australia a intrat în noul an. Ce măsuri de securitate au fost luate la Sydney

Atmosfera de sărbătoare a fost însoțită anul acesta de măsuri stricte de securitate. După atacul de la începutul lunii de pe plaja Bondi, poliția din New South Wales a mobilizat peste 2.500 de agenți, mulți dintre ei înarmați, care patrulează străzile în zonele aglomerate.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a precizat înaintea festivităților că polițiștii vor fi prezenți în număr masiv, în unele cazuri purtând arme de foc și arme pe care nu le-ați mai văzut până acum.

Sydney has had its 9pm fireworks. Happy New Year !🎉🥂 — Chyno News (@ChynoNews)

Australia a intrat în noul an. Ce s-a întâmplat în Sydney la ora locală 23:00

Evenimentele de din Sydney au fost întrerupte la ora locală 23:00 pentru un minut de reculegere în memoria victimelor atacului. Publicul a păstrat un moment de reculegere, într-un gest emoționant de solidaritate.

Ce se întâmplă la Melbourne în noaptea de Revelion

În Melbourne sunt așteptate sute de mii de persoane la petrecerile în aer liber. Autoritățile au pregătit două spectacole de și lumini, fiecare cu durata de 7 minute: primul la ora 21:30, special pentru familii cu copii, iar cel principal a fost organizat la miezul nopții, când orașul a explodat în culoare.

Autoritățile monitorizează permanent zonele aglomerate, iar serviciile medicale sunt pregătite pentru intervenții rapide, pentru siguranța participanților pe tot parcursul evenimentelor.

Cum se sărbătorește Revelionul în Indonezia

În Indonezia, petrecerile stradale au început deja, însă, fără tradiționalele artificii. În Denpasar, Bali, dansatori în costume spectaculoase participă la parade și momente artistice, scrie BBC. Decizia de a renunța la focurile de artificii a fost luată din respect pentru victimele inundațiilor mortale din luna noiembrie, care au lovit insula Sumatra.