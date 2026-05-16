Sebastian Stan e în culmea fericirii, căci pentru prima oară. Totuși, e conștient și de responsabilitatea rolului de părinte. „Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț”, a afirmat actorul.

Sebastian Stan: Încerc să citesc cât mai mult

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Este nebunesc pentru mine.

Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce perspectivă este vorba, doar ca să o înțeleg”, a susținut actorul, potrivit

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au anunțat în aprilie că vor deveni părinți

Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea filmului. Primele zvonuri despre relația lor au apărut în 2022, când au fost văzuți împreună la o petrecere.

Un moment special pentru ei a fost la începutul anului, când Sebastian Stan din cariera sa, pentru rolul din „A Different Man”.

În aprilie, cei doi au confirmat că urmează să devină părinți.