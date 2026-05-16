B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sebastian Stan se pregătește să devină tată pentru prima dată: „Am 43 de ani și simt că abia acum încep să învăț”

Sebastian Stan se pregătește să devină tată pentru prima dată: „Am 43 de ani și simt că abia acum încep să învăț”

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 22:40
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Sebastian Stan se pregătește să devină tată pentru prima dată: „Am 43 de ani și simt că abia acum încep să învăț”
Sebastian Stan. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / CraSH
Cuprins
  1. Sebastian Stan: Încerc să citesc cât mai mult
  2. Sebastian Stan și Annabelle Wallis au anunțat în aprilie că vor deveni părinți

Sebastian Stan e în culmea fericirii, căci va deveni tată pentru prima oară. Totuși, e conștient și de responsabilitatea rolului de părinte. „Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț”, a afirmat actorul.

Sebastian Stan: Încerc să citesc cât mai mult

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Este nebunesc pentru mine.

Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce perspectivă este vorba, doar ca să o înțeleg”, a susținut actorul, potrivit VIVA!.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au anunțat în aprilie că vor deveni părinți

Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea filmului. Primele zvonuri despre relația lor au apărut în 2022, când au fost văzuți împreună la o petrecere.

Un moment special pentru ei a fost la începutul anului, când Sebastian Stan a câștigat primul Glob de Aur din cariera sa, pentru rolul din „A Different Man”.

În aprilie, cei doi au confirmat că urmează să devină părinți.

Tags:
Citește și...
Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”
Monden
Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”
Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)
Monden
Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)
Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
Monden
Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
Monden
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
Monden
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Monden
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Monden
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Monden
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Monden
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Ultima oră
23:59 - O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
23:43 - Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
23:33 - Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife
23:11 - Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
22:14 - Cine e șoferița care a intrat cu mașina într-o bancă din Galați. E soție de politician (FOTO)
21:44 - Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
21:08 - Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
20:36 - Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
20:12 - Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”
19:24 - Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)