Un jandarm român aflat în concediu, a ajutat autoritățile să oprească trei bărbați care încercau să fugă de aeroportului El Prat din Barcelona.

Cum a acționat jandarmul și ce s-a întâmplat

Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de marți, chiar în zona de check-in a aeroportului, în timp ce jandarmul, Boicu Ionuț, se pregătea de îmbarcare. Acesta a observat cum trei bărbați, aflați în interacțiune cu poliția, au încercat să fugă în diferite direcții, profitând de un moment de neatenție.

„Am văzut cum cei trei au luat-o la fugă. Am reacționat instinctiv, am alergat după unul dintre ei, l-am imobilizat și am cerut sprijinul unei polițiste din apropiere. Am ajutat-o apoi și la încătușare”, a declarat Boicu Ionuț, potrivit unei postări oficiale a Jandarmeriei Române, citată de către .

Ce au declarat autoritățile române

Fără intervenția jandarmului român, polițiștii nu ar fi reușit să prindă unul dintre fugari, iar autoritățile locale au reușit ulterior să restabilească controlul asupra situației. Deși se afla în timpul liber, jandarmul a dovedit prezență de spirit și profesionalism, contribuind la menținerea ordinii publice chiar și în afara granițelor țării.

Jandarmeria Română a transmis un mesaj public de apreciere pe Facebook: „Felicitări, Ionuț! Spiritul de jandarm nu ține cont de granițe sau de programul de lucru.”