Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Ana Maria
13 ian. 2026, 09:26
Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Un nou cutremur a avut loc în România. Unde s-a resimțit seismul din zona Vrancea
  2. A mai fost un cutremur în România în ultimele zile?
  3. Care au fost cele mai puternice cutremure din România în 2025

Un nou cutremur a avut loc în România. Seismul cu magnitudinea de 2,3 a fost înregistrat marți dimineață în România, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Acesta s-a produs la ora 05:14, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 65,4 kilometri. Acest cutremur este considerat ca fiind unul de intensitate redusă, fără efecte asupra populației sau infrastructurii.

Un nou cutremur a avut loc în România. Unde s-a resimțit seismul din zona Vrancea

Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor orașe importante din estul și sud-estul țării. Conform specialiștilor, acesta s-a produs la:

  • 20 km nord-vest de Focșani

  • 72 km sud-vest de Bârlad

  • 73 km nord de Buzău

  • 84 km sud de Bacău

  • 91 km est de Sfântu Gheorghe

  • 93 km nord-vest de Galați

  • 99 km nord-vest de Brăila

Informațiile oficiale au fost publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului, autoritatea care monitorizează activitatea seismică din România.

A mai fost un cutremur în România în ultimele zile?

Un alt cutremur a avut loc și în noaptea de duminică spre luni. Acesta a fost înregistrat în zona seismică Vrancea – Prahova. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,2 grade și s-a produs la o adâncime considerabil mai mare, de 133 de kilometri, la ora 05:39.

Acesta s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

  • 46 km nord de Ploiești

  • 48 km sud-est de Brașov

  • 60 km sud-est de Sfântu Gheorghe

  • 63 km nord-vest de Buzău

  • 69 km nord-est de Târgoviște

  • 93 km sud-vest de Focșani

Care au fost cele mai puternice cutremure din România în 2025

Potrivit datelor centralizate de seismologi, cele mai mari cutremure din anul 2025 înregistrate pe teritoriul României au avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. Acestea s-au produs în următoarele zile:

  • pe 13 februarie, în județul Buzău

  • pe 11 mai, în județul Vrancea

Zona Vrancea rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din România, fiind monitorizată permanent de specialiști.

În caz că are loc un seism mai puternic, neapărat trebuie să rămâi calm, adăpostește-te sub un obiect solid și evită ieșirea din clădire până se oprește cutremurul.

