Un nou cutremur a avut loc în România. Seismul cu magnitudinea de 2,3 a fost înregistrat marți dimineață în România, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Acesta s-a produs la ora 05:14, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 65,4 kilometri. Acest cutremur este considerat ca fiind unul de intensitate redusă, fără efecte asupra populației sau infrastructurii.

Un nou cutremur a avut loc în România. Unde s-a resimțit seismul din zona Vrancea

Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor orașe importante din estul și sud-estul țării. Conform specialiștilor, acesta s-a produs la:

20 km nord-vest de Focșani

72 km sud-vest de Bârlad

73 km nord de Buzău

84 km sud de Bacău

91 km est de Sfântu Gheorghe

93 km nord-vest de Galați

99 km nord-vest de Brăila

Informațiile oficiale au fost publicate de , autoritatea care monitorizează activitatea seismică din România.

A mai fost un cutremur în România în ultimele zile?

Un alt cutremur a avut loc și în noaptea de duminică spre luni. Acesta a fost înregistrat în zona seismică Vrancea – Prahova. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,2 grade și s-a produs la o adâncime considerabil mai mare, de 133 de kilometri, la ora 05:39.

Acesta s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

46 km nord de Ploiești

48 km sud-est de Brașov

60 km sud-est de Sfântu Gheorghe

63 km nord-vest de Buzău

69 km nord-est de Târgoviște

93 km sud-vest de Focșani

Care au fost cele mai puternice cutremure din România în 2025

Potrivit datelor centralizate de seismologi, cele mai mari cutremure din anul 2025 înregistrate pe teritoriul României au avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. Acestea s-au produs în următoarele zile:

pe 13 februarie, în județul Buzău

pe 11 mai, în județul Vrancea

rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din România, fiind monitorizată permanent de specialiști.