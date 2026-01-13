În caz că are loc un seism mai puternic, neapărat trebuie să rămâi calm, adăpostește-te sub un obiect solid și evită ieșirea din clădire până se oprește cutremurul.
Un nou cutremur a avut loc în România. Seismul cu magnitudinea de 2,3 a fost înregistrat marți dimineață în România, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Acesta s-a produs la ora 05:14, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 65,4 kilometri. Acest cutremur este considerat ca fiind unul de intensitate redusă, fără efecte asupra populației sau infrastructurii.
Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor orașe importante din estul și sud-estul țării. Conform specialiștilor, acesta s-a produs la:
20 km nord-vest de Focșani
72 km sud-vest de Bârlad
73 km nord de Buzău
84 km sud de Bacău
91 km est de Sfântu Gheorghe
93 km nord-vest de Galați
99 km nord-vest de Brăila
Informațiile oficiale au fost publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului, autoritatea care monitorizează activitatea seismică din România.
Un alt cutremur a avut loc și în noaptea de duminică spre luni. Acesta a fost înregistrat în zona seismică Vrancea – Prahova. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,2 grade și s-a produs la o adâncime considerabil mai mare, de 133 de kilometri, la ora 05:39.
Acesta s-a produs în apropierea următoarelor orașe:
46 km nord de Ploiești
48 km sud-est de Brașov
60 km sud-est de Sfântu Gheorghe
63 km nord-vest de Buzău
69 km nord-est de Târgoviște
93 km sud-vest de Focșani
Potrivit datelor centralizate de seismologi, cele mai mari cutremure din anul 2025 înregistrate pe teritoriul României au avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. Acestea s-au produs în următoarele zile:
pe 13 februarie, în județul Buzău
pe 11 mai, în județul Vrancea
Zona Vrancea rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din România, fiind monitorizată permanent de specialiști.