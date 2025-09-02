B1 Inregistrari!
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

B1.ro
02 sept. 2025, 13:22
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Seismul produs marți, în apropiere de orele prânzului, a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter.

 

Cuprins:

  1. Care au fost cele mai apropiate orașe de epicentru
  2. Cele mai puternice cutremure din 2025

 

Care au fost cele mai apropiate orașe de epicentru

Un nou cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, marți, la ora locală 11.50. Potrivit unei postări făcute de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter.

Datele oficiale arată că cutremurul a avut loc la o adâncime de 70 de kilometri, resimțindu-se slab în zone din proximitatea mai multor localități.

Cele mai apropiate orașe de epicentru au fost: Focșani (28 km vest), Buzău (71 km sud), Bârlad (80 km nord-est), Sfântu-Gheorghe (82 km vest), Bacău (86 km nord) și Brașov (97 km vest), relatează Adevărul.

Cele mai puternice cutremure din 2025

Anul acesta, cele mai puternice cutremure au avut magnitudinea peste 4 grade pe Richter. Primul a fost înregistrat pe 13 februarie, în județul Buzău, al doilea s-a produs pe 11 mai, în județul Vrancea, iar cel mai recent, de 4,2 grade, a avut loc tot în Vrancea, pe 24 august.

În 2024, seismul cu cea mai mare magnitudine, 5,4 grade pe scara Richter, s-a înregistrat pe 16 septembrie, în județul Buzău. La vremea aceea, localnicii au susținut că s-a fost resimțit mai puternic decât a fost în realitate.

