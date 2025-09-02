Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Seismul produs marți, în apropiere de orele prânzului, a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter.

Cuprins:

Care au fost cele mai apropiate orașe de epicentru Cele mai puternice cutremure din 2025

Care au fost cele mai apropiate orașe de epicentru

Un nou cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, marți, la ora locală 11.50. Potrivit unei postări făcute de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter.

Datele oficiale arată că cutremurul a avut loc la o adâncime de 70 de kilometri, resimțindu-se slab în zone din proximitatea mai multor localități.

Cele mai apropiate orașe de epicentru au fost: (28 km vest), Buzău (71 km sud), Bârlad (80 km nord-est), Sfântu-Gheorghe (82 km vest), Bacău (86 km nord) și Brașov (97 km vest), relatează .

Cele mai puternice cutremure din 2025

Anul acesta, cele mai puternice cutremure au avut magnitudinea peste 4 grade pe Richter. Primul a fost înregistrat pe 13 februarie, în județul Buzău, al doilea s-a produs pe 11 mai, în județul Vrancea, iar cel mai recent, de 4,2 grade, a avut loc tot în Vrancea, pe 24 august.

În 2024, cu cea mai mare magnitudine, 5,4 grade pe scara Richter, s-a înregistrat pe 16 septembrie, în județul Buzău. La vremea aceea, localnicii au susținut că s-a fost resimțit mai puternic decât a fost în realitate.