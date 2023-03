Un român vinde cea mai scumpă carne din lume / Preț de lux pentru un kilogram

Un român a dat o adevărată lovitură și se poate lăuda cu cea mai scumpă carne din lume. A investit, iar acum a stabilit un preț de lux pentru produsele sale.

Românul a reușit să aducă în țară vite unice în lume, iar un kilogram costă chiar şi 400 de dolari, potrivit

Preț de lux, stabilit de un român pentru carne. E cea mai scumpă din lume

Cele mai scumpe vaci din lume sunt crescute și în România. Este vorba despre rasa Wagyu, considerată de lux. Un singur animal poate ajunge să coste chiar și 30.000 de dolari, așa că prețul pentru un kilogram de carne este și el unul piperat.

Raimond Rusu creşte în ferma sa de la Becicherecu Mic, din judeţul Timiş, vaci din cele mai scumpe rase din lume.

„Am luat mai multe rase de vaci. Şi Angus, şi bălţată pe linia de carne, iar din Wagyu am încercat embrionări în Germania şi am adus vaci gestante de pe urma cărora am obţinut aceşti viţei de Wagyu”, a declarat Raimond Rusu, potrivit sursei citate.

„La ora actuală avem în jur de 60 sau poate 60 de vaci fătătoare, avem un taur autorizat pentru montă, încă trei tauri autorizaţi care îi băgăm prin rotaţie la montă. Toate montele sunt naturale. Avem undeva la 30 de viţele pe fermă şi 25-30 de tăuraşi”, a adăugat acesta.

„În 2017 am fost pentru prima oară în Germania să văd pe viu acest animal, iar crescătorul de acolo avea şi un mic abator şi mi-a prezentat un produs vidat şi iniţial când m-am uitat am crezut că e salam. Am cumpărat, m-am dus acasă, l-am pregătit şi apoi am zis că aşa ceva este rar. Nu am crezut până nu am încercat”, a încheiat Raimond Rusu.

Carnea de vită din rasa Wagyu poate costa peste 400 de dolari kilogramul, iar vacile se pot vinde chiar şi cu 30.000 de dolari.