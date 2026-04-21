Performanța care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii împlinește 50 de ani. Autoarea acelui moment unic, Nadia Comăneci, rămâne un reper al perfecțiunii în sport. În semn de recunoaștere, i-a acordat recent trofeul pentru întreaga activitate.

Cum i-au schimbat 17 secunde viața Nadiei Comăneci

Strălucire, emoție și nume uriașe ale sportului s-au reunit la Gala Premiilor Laureus 2026, desfășurată luni seara în decorul spectaculos al Palacio de Cibeles. Evenimentul a pus în lumină performanțele de top din sportul mondial, celebrând excelența la cel mai înalt nivel. În acest cadru elegant, prezentatori au fost legendarul Novak Djokovic și tânăra senzație a schiului, Eileen Gu.

La cinci decenii de la momentul care a uimit o lume întreagă, a rememorat cu emoție acea clipă unică. Momentul care i-a redefinit destinul a avut loc la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

„Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul.”, a transmis românca.