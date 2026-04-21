Nadia Comăneci, premiată la Laureus 2026 cu trofeul pentru întreaga activitate: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul" (VIDEO)

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 10:04
Sursă Foto: Instagram - @laureussport
Performanța care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii împlinește 50 de ani. Autoarea acelui moment unic, Nadia Comăneci, rămâne un reper al perfecțiunii în sport. În semn de recunoaștere, Laureus World Sports Academy i-a acordat recent trofeul pentru întreaga activitate.

Cum i-au schimbat 17 secunde viața Nadiei Comăneci

Strălucire, emoție și nume uriașe ale sportului s-au reunit la Gala Premiilor Laureus 2026, desfășurată luni seara în decorul spectaculos al Palacio de Cibeles. Evenimentul a pus în lumină performanțele de top din sportul mondial, celebrând excelența la cel mai înalt nivel. În acest cadru elegant, prezentatori au fost legendarul Novak Djokovic și tânăra senzație a schiului, Eileen Gu.

La cinci decenii de la momentul care a uimit o lume întreagă, Nadia Comăneci a rememorat cu emoție acea clipă unică. Momentul care i-a redefinit destinul a avut loc la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul.”, a transmis românca.

De ce este 2026 declarat „Anul Nadia Comăneci” în România

La jumătate de secol de la performanțele care au uimit lumea, România îi dedică un an întreg Nadiei Comăneci. Decizia a fost oficializată pe 10 iulie 2025, când Nicuşor Dan a promulgat legea prin care 2026 devine „Anul Nadia Comăneci”.

Inițiativa marchează 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de vară din 1976, când gimnasta româncă a redefinit perfecțiunea în sport. Pe tot parcursul anului vor fi organizate evenimente dedicate acestei aniversări, coordonate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, menite să celebreze o moștenire care continuă să inspire generații întregi.

Citește și...
Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”
Sport
Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”
Cristi Chivu, noul Mourinho? Verdict surprinzător dat de Alessio Tacchinardi, fost simbol al Juventus: Ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”
Sport
Cristi Chivu, noul Mourinho? Verdict surprinzător dat de Alessio Tacchinardi, fost simbol al Juventus: Ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”
Poli Timișoara a pierdut finala Cupei României cu Dinamo. Primarul Dominic Fritz, huiduit în propriul oraș, la ceremonia de premiere
Sport
Poli Timișoara a pierdut finala Cupei României cu Dinamo. Primarul Dominic Fritz, huiduit în propriul oraș, la ceremonia de premiere
Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal
Sport
Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal
Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
Sport
Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
Sport
Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
Sport
Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
Sport
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
Gică Hagi devine, oficial, antrenorul naționalei. FRF votează azi alegerea noului selecționer. Cum arată contractul
Sport
Gică Hagi devine, oficial, antrenorul naționalei. FRF votează azi alegerea noului selecționer. Cum arată contractul
Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
Sport
Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
