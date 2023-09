Un sat din județul Buzău este terorizat de o haită de șacali / O femeie a fotografiat animalele când i-au atacat gospodăria

Un sat întreg din comuna Scorțoasa (Buzău) este terorizat de o haită de șacali. O femeie a reușit să surprindă cu telefonul momentul în care șacalii i-au intrat în curte și s-au năpustit asupra animalelor domestice.

Aceasta a povestit pe rețelele de socializare că animalele i-au atacat de mai multe ori gospodăria. Într-o noapte, alertată de zgomotul din spatele curții, femeia a mers să vadă despre ce e vorba, însă i-au ieșit fiarele în cale. Aceasta spune că a fost atacată de șacali, atât ea, cât și căinele care era legat cu lanțul, potrivit .

„Am un purcel pe care mi l-a luat din coteț, un câine pe care mi l-a prăfuit. Ce fac, pe mine m-a tăbărât când am fost la porc. Am fost să scap mâncarea copilului din gura șacalilor și nu am putut. (…) La 1,30 au venit șacalii și am dovadă, mi-au mâncat câinele în lanț”, a transmis Femeia pe rețelele de socializare.

Marți seară, femeia a fost din nou atacată de șacali, dar a reușit să-i alunge singură de lângă gospodărie. A apucat chiar să-i fotografieze cu telefonul mobil.

Numărul șacalilor a crescut necontrolat în ultimii ani, însă cei responsabili cu îndepărtarea lor ridică din umeri atunci când sunt întrebați despre această situație. Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt cei care ar trebui să se ocupe de îndepărtarea sălbăticiunilor, mai ales că șacalul e o specie pentru care nu sunt restricții de vânătoare ca la alte specii.