Un sejur în Grecia costă cât unul în Caraibe. Nemulțumirile românilor de pe un grup de călătorii

În urma unei postări pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, românii au început să-și exprime nemulțumirea față de O femeie a scris că a găsit o ofertă de cazare în Thassos cu 100 de euro pe noapte și a fost sfătuită să meargă în Caraibe, unde se practică aceleași prețuri, însă e mult mai „exotic și frumos”.

Mai mulți români au scris că prețul unui sejur variază între 1500-2000 de euro, având în vedere că o noapte de cazare în apropiere de plajă ajunge la 100 de euro. Pentru o ofertă mai ieftină, turiștii au fost sfătuiți să se cazeze mai departe de plajă.

„Nu ştiu cum să procedez să fiu şi eu corectă şi să nu am preţ exagerat”

„Bună ziua, sunt de ceva vreme aici în grup şi urmăresc mai toate postările, ne căutam şi noi cazare şi tot nu am găsit, dacă le zic că suntem 2 adulţi şi un copil preţul e cât de cât.. Dacă spun că suntem 2 adulţi şi 2 copii (3 şi 10 ani) preţul pe noapte e în medie 100 EUR chiar şi peste.. Cazarea la fel, pat dublu şi canapea.. Nu ştiu cum să procedez să fiu şi eu corectă şi să nu am preţ exagerat.. Oricum al doilea copil va dormi în babycoat. Întrebarea mea ar mai fi, că am auzit înainte că erau 2 sezloguri pe plaje undeva de la 5-10 euro (cu consumaţie), acum sunt peste 20 euro? Sau eu nu am înţeles? Mulţumesc! Vă rog să mă îndrumaţi corect, deoarece dacă fac calcul cu drum, cazare, mâncare, fery, etc.. Ne duce peste 2000 euro…”, este postarea de la care a pornit discuția pe Facebook, potrivit

Administratorul paginii i-a scris că: „Pentru final de iulie, 2 adulţi şi 2 copii, nu este exagerat 100 euro pe noapte. Mergi mai departe de plajă sau mai la periferie şi sigur găseşti mai ieftin. Sau chiar in localităţi mai puţin liniştite”.

Pe aceeași bani, românii pot merge în Caraibe

Un alt utilizator a scris că prețurile practicate în Grecia sunt prea mari pentru susținând că, pe aceeași bani, românii pot opta pentru sejururi în Caraibe, Cuba, Mexic sau Republica Dominicană.

„Nu vreau sa denigrez Grecia. Am fost şi voi mai merge. Funcţie de preţ, şi condiţii, desigur. Doresc să mă refer strict la raportul preţ- condiţii. În jur de 100 euro pe noapte, poţi lua în Caraibe la preţul ăsta…cu All Inclusive. Cuba, Dominicană, Mexic, etc. Câteva sute de euro în plus la zboruri, dar, începe să merite să dai aceşti bani. Ca şi cheltuieli totale, cu mâncare, sucuri, băutură, tot acolo ieşi. Mult mai exotic şi frumos. Condiţiile şi tratamentul sunt mult peste Grecia. Altceva într-un cuvânt. Aş putea să dau şi alte exemple, Insulele Canare, de exemplu, Tenerife, Fuerteventura, Grand Canaria, dar mă abţin, că ar fi în detrimentul conţinutului de promovare din acest forum. Totuşi şi grecii ar trebui sa se încadreze ca preţ şi condiţii în acest peisaj…”, a scris un alt utilizator.