Un șofer de ambulanță este suspectat că a ucis cinci pacienți în Italia

Un șofer de ambulanță este suspectat că a ucis cinci pacienți în Italia

Selen Osmanoglu
04 mart. 2026, 09:56
Sursa foto: Captură video / YouTube
Cuprins
  1. Suspiciuni privind utilizarea unor substanțe nocive
  2. Decese produse în timpul transportului
  3. Acuzații de omor calificat

Procurorii din orașul italian Forlì investighează un caz șocant în care un șofer de ambulanță este suspectat că ar fi provocat moartea a cel puțin cinci pacienți vârstnici. Decesele ar fi avut loc în timpul transporturilor medicale sau la scurt timp după acestea, potrivit The Guardian.

Suspiciuni privind utilizarea unor substanțe nocive

Bărbatul în vârstă de 27 de ani, angajat al Crucea Roșie Italiană și suspendat între timp din funcție, este suspectat că ar fi administrat substanțe toxice pacienților în timpul transferurilor medicale.

Surse din anchetă susțin că investigațiile indică posibilitatea utilizării unor mijloace insidioase pentru provocarea deceselor. Autoritățile verifică și alte cazuri, existând temeri că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce ancheta se extinde.

Cel mai recent caz analizat este cel al unei femei de 85 de ani care a murit în noiembrie 2025, în urma unui stop cardiac.

Decese produse în timpul transportului

Toți pacienții erau persoane în vârstă, majoritatea aflate în stare medicală fragilă. Potrivit anchetatorilor, victimele au suferit stopuri cardiace în timpul transportului efectuat cu ambulanța care opera din localitatea Forlimpopoli.

Un pacient ar fi murit pe drum, iar ceilalți fie la scurt timp după transfer, fie în zilele următoare.

Avocații familiilor victimelor, Max Starni și Massimo Mambelli, au declarat că rudele nu au suspectat inițial nimic, considerând că pacienții erau grav bolnavi.

„Este important de subliniat că nu vorbim despre ambulanțe obișnuite, cu sirenele pornite, care transportă pacienți în regim de urgență la spital”, au afirmat avocații.

Aceștia au explicat că vehiculele erau folosite pentru transporturi de rutină, cum ar fi deplasarea pacienților între cămine de îngrijire și spitale pentru consultații sau tratamente. În ambulanță se aflau, de regulă, doar doi șoferi, fără personal medical.

Acuzații de omor calificat

Procurorii l-au pus sub acuzare pe șofer pentru omor calificat, invocând premeditarea și utilizarea unor substanțe toxice sau a altor mijloace insidioase. Bărbatul nu a fost arestat și nici plasat în arest preventiv.

Avocata suspectului, Gloria Parigi, a declarat pentru la Repubblica că clientul său respinge acuzațiile și este profund afectat de situație.

„Vorbim despre persoane în vârstă, aflate în stadiu terminal. Doar una a murit în ambulanță; ceilalți au decedat în zilele următoare. Toți cei cinci au suferit crize respiratorii în timpul drumului, însă de fiecare dată a intervenit un echipaj medical de urgență”, a spus avocata.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele morților și dacă există și alte posibile victime.

