Un tânăr din Mioveni, Argeș, a fost arestat după ce i-ar fi lovit cu scuterul pe membrii familiei, la o înmormântare, apoi și-a agresat mama. El e acuzat de violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Tânăr arestat pentru violenţă în familie

„Poliţiştii (…) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 de către un bărbat cu privire la o stare conflictuală cu fiul său, care s-ar fi prezentat la o înmormântare cu un scuter şi ar fi devenit agresiv faţă de membrii propriei familii.

Din primele verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 25 de ani, din Mioveni, ar fi venit la înmormântare deplasându-se pe un scuter, acroşând în mod intenţionat pe tatăl şi pe sora sa, iar ulterior s-ar fi dat jos de pe scuter, agresând şi pe mama sa”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean .

Agenții au deschis dosar penal pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, au emis un provizoriu, fără măsura monitorizării electronice.

Tânărul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, apoi Judecătoria Piteşti a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.