B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție

MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție

Adrian Teampău
19 nov. 2025, 23:41
MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție
România nu face destul pentru a combate traficul de persoane Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Agresorii vor fi vizați de măsuri restrictive
  2. Ce propune actul normativ
  3. Agresorii beneficiază de indulgența autorităților

Agresorii care încalcă prevederile ordinelor de protecție ar putea fi vizați de măsuri preventive imediate, în baza unei proceduri propuse de Ministerul Afacerilor Interne. În acest sens a fost inițiat un proiect de ordonanță de urgență.

Agresorii vor fi vizați de măsuri restrictive

România se confruntă cu un val uriaș de violență domestică, dar și de femicide. În multe dintre astfel de cazuri, victimele au reclamat că agresorii au continuat să le hărțuiască încălcând ordinele de protecție emise de autorități. Au existat situații în care, polițiștii au ignorat aceste încălcări ale restricțiilor, iar acest lucru a dus la tragedii.

În acest context, Ministerul Afacerilor Interne propune un proiect legislativ care să schimbe procedura de lucru pentru polițiști. Atunci când se va constata încălcarea unui ordin de protecție, polițiștii vor fi obligați prin lege să-și facă treaba. Ei vor trebui să-l ducă pe agresor în fața procurorului care va decide măsurile preventive care se impun.

Proiectul are în edere completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Practic introduce un mecanism menit să să-i oblige „oamenii legii” să nu mai ignore sesizările victimelor, așa cum s-a întâmplat la Mureș și la Teleorman, unde polițiștii au refuzat să intervină deși s-a constatat încălcarea ordinelor de protecție. Prin noul act normativ ei vor fi obligați să aibă o reacție rapidă.

„Polițiștii care constată încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38 alin. (1), (4) și (5) lit. a) și b), dispuse prin ordinul de protecție sau încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 31 alin. (1), dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, imediat după găsirea acesteia, au obligația de a o prezenta procurorului competent, pentru a dispune cu privire la luarea măsurilor preventive în condițiile Legii nr. 135/2010”, se arată în proiect.

Ce propune actul normativ

Concret, dacă proiectul va fi adoptat, în situațiile în care agresorii încalcă ordinele de protecție, polițiștii vor trebui să intervină și să-l prezinte procurorului. Mai mult, pentru ca agenții de poliție să nu aibă dubii, sunt enumerate și situațiile în care trebuie să intervină. Ei trebuie să acționeze dacă agresorul comite una din una din următoarele fapte:

  • refuză să părăsească locuința, deși instanța sau poliția au dispus evacuarea temporară;
  • intră din nou în locuința familiei, deși are interdicție de a reveni;
  • împiedică reintegrarea victimei sau a copiilor în locuință;
  • se apropie de victimă, de membrii familiei acesteia, de locuința lor, de locul de muncă sau de unitatea de învățământ a copiilor, contrar obligației de a păstra distanța stabilită;
  • urmărește victima, o așteaptă în apropierea locurilor pe care le frecventează sau se deplasează în zone din care îi este interzis;
  • stabilește orice formă de contact cu victima: discuții, apeluri, mesaje, e-mailuri, rețele sociale sau orice altă modalitate de comunicare, deși ordinul interzice acest lucru;
  • nu poartă dispozitivul electronic de supraveghere atunci când are această obligație;
  • încearcă să dezactiveze sau să îndepărteze dispozitivul de monitorizare;
  • nu predă armele pe care le deține atunci când ordinul impune predarea lor;
  • nu respectă obligația de a se prezenta periodic la secția de poliție responsabilă cu supravegherea ordinului;
  • nu comunică poliției noua adresă în caz de schimbare a locuinței;
  • pătrunde în anumite localități sau perimetre în care are interdicție de acces;
  • nu respectă programul sau condițiile de consiliere psihologică ori psihoterapie dispuse de instanță;
  • nu respectă integrarea într-un program de asistență pentru consumul de droguri atunci când a acceptat această măsură;
  • încalcă orice altă obligație sau interdicție dispusă prin ordinul de protecție sau prin ordinul de protecție provizoriu.

Agresorii beneficiază de indulgența autorităților

Potrivit notei de fundamentare, aceste măsuri vin pe fondul limitărilor identificate în aplicarea mecanismului actual al ordinelor de protecție. Deși încălcarea prevederilor din ordinele de protecție constituie constituie infracțiune, polițiștii ignoră pur și simplu le ignoră.

În multe cazuri așa cum s-a întâmplat în cazurile de la Teleorman și Mureș, autoritățile au refuzat să dea curs plângerilor venite din partea victimelor hărțuite. Iar pe fondul inactivității poliției, agresorii s-au simțit încurajați să escaladeze și, astfel, s-a ajuns la crimă.

Elegant, autorii proiectului de act normativ îmbracă această atitudine a forțelor de ordine în lipsurile procedurale care ar împiedica intervențiile rapide și eficiente ale organelor judiciare. În acest context, modificările propuse urmăresc posibilitatea dispunerii imediate a unor măsuri preventive față de agresor, astfel încât riscurile iminente pentru viața și integritatea victimelor să fie reduse în mod real.

Tags:
Citește și...
Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Eveniment
Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive
Eveniment
Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive
Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
Eveniment
Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Eveniment
Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
Eveniment
Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
Cazul Cristian Andrei la Colegiul Medicilor. Medicul acuzat că a profesat fără aviz de liberă practică
Eveniment
Cazul Cristian Andrei la Colegiul Medicilor. Medicul acuzat că a profesat fără aviz de liberă practică
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Eveniment
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
Eveniment
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Eveniment
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Eveniment
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Ultima oră
00:03 - Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri
23:58 - Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege
23:54 - Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
23:15 - Theo Rose, despre experiența la un restaurant cu 2 stele Michelin în Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”
23:04 - Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Catalin Drula
23:00 - Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive
22:33 - Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”
22:30 - Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
22:22 - Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
22:06 - Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse