Acasa » Politică » Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu

Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu

George Lupu
07 aug. 2025, 13:00
Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
Sursa foto: Captura video

Premierul Ilie Bolojan a fost surprins la slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni stând pe al doilea rând în spatele foștilor premieri PSD Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă.

Cuprins

  • Cum a fost surprins Ilie Bolojan la slujba de înmormântare a lui Iliescu
  • Cine au fost prezenți la ceremoniile de la Palatul Cotroceni
  • Care a fost traseul cortegiului funerar

Cum a fost surprins Ilie Bolojan la slujba de înmormântare a lui Iliescu

Bolojan, al cărui guvern a organizat funeraliile de stat ale lui Iliescu, a stat poziționat între Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan.

Amintim faptul că președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremoniile de la Palatul Cotroceni, nici la slujba de înmormântare.

Traian Băsescu și Emil Constantinescu au adus ieri un omagiu la catafalcul fostului președinte.

De asemenea președintele Klaus Iohannis a transmis doar un mesaj, fără a participa personal la ceremonii, potrivit G4media.

Sursa foto: Captura video

Cine au fost prezenți la ceremoniile de la Palatul Cotroceni

La slujba organizată la Palatul Cotroceni pentru Ion Iliescu au venit Ionuț Vulpescu, una dintre cele mai apropiate persoane de Iliescu din ultima perioadă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Petre Daea, Viorica Dăncilă și fostul premier Theodor Stolojan.

De asemenea, au ajuns la Cotroceni și prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și fostul premier Marcel Ciolacu. Alături de ei se află și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a prezentat ultimul onor pe Platoul Marinescu. S-a intonat Imnul Naţional, iar cortegiul a trecut prin faţa Gărzii.

Care a fost traseul cortegiului funerar

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României s-a deplasat apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

