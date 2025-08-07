Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile și la slujba religioasă desfășurate joi la Palatul Cotroceni, în contextul decesului fostului președinte Ion Iliescu.

Cine au fost prezenți la ceremoniile de la Palatul Cotroceni

La slujba organizată la Palatul Cotroceni pentru Ion Iliescu au venit Ionuț Vulpescu, una dintre cele mai apropiate persoane de Iliescu din ultima perioadă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Petre Daea, Viorica Dăncilă și fostul premier Theodor Stolojan.

De asemenea, au ajuns la Cotroceni și prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și fostul premier Marcel Ciolacu. Alături de ei se află și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole.

În jurul orei 10:30, are loc oficierea slujbei religioase de înmormântare la Biserica Cotroceni. Slujbele liturgice sunt oficiate de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, care va fi însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi.

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan

În prima sa reacție publică după a fostului președinte al României, Ion Iliescu, actualul președinte, Nicușor Dan, a amintit de restanțele din justiție.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90.

Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe.

Dumnezeu să-l ierte!”, a președintele Nicușor Dan.

Cum se vor desfășura ceremoniile

Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment religios şi ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.