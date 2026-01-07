Vârsta de pensionare la bărbați, calculată în funcție de mai mulți indicatori. Pentru mii de români aflați în pragul pensionării, întrebarea „când pot ieși la pensie?” devine esențială. Regulile nu sunt identice pentru toată lumea, iar vârsta de retragere din activitate este influențată de mai mulți factori, precum anul nașterii și numărul de ani lucrați cu acte.

Pentru bărbați, legislația actuală stabilește repere clare, iar în funcție de luna și anul nașterii poate fi determinată data exactă la care se poate depune dosarul de pensionare.

Vârsta de pensionare la bărbați. La ce vârstă se poate ieși la pensie, în România

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani. Aceasta se aplică celor care au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, sunt necesare:

minimum 15 ani de contribuții la sistemul public

35 de ani reprezintă

Aceste condiții sunt valabile indiferent de domeniul de activitate, atâta timp cât contribuțiile au fost achitate legal.

Vârsta de pensionare la bărbați. Cum se stabilește valoarea pensiei

Pensia lunară nu este o sumă fixă, ci rezultatul unui calcul bazat pe activitatea profesională a fiecărei persoane. Sistemul actual ia în considerare numărul total de puncte acumulate pe parcursul anilor de muncă, potrivit .

Aceste puncte sunt înmulțite cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege la 81 de lei. Potrivit informațiilor publicate de , la calcul sunt incluse:

punctajele anuale

punctele acordate pentru stabilitate în muncă

Pot bărbații să iasă mai devreme la pensie?

Legea permite pensionarea anticipată, însă, doar în anumite condiții. Retragerea din activitate se poate face cu maximum 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard.

Această opțiune este disponibilă pentru:

persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare

cei care au depășit stagiul complet cu până la 5 ani

Vârsta de pensionare la bărbați. Ce dezavantaje are pensionarea anticipată

Ieșirea mai devreme din câmpul muncii vine la pachet cu un minus financiar. Pensia anticipată este mai mică, iar reducerea depinde de numărul de ani rămași până la vârsta standard.

Un alt aspect important este că perioadele de șomaj nu sunt luate în calcul pentru pensia anticipată. Sunt considerate doar intervalele pentru care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii.

De ce contează luna și anul nașterii

Momentul exact al pensionării nu depinde doar de anul nașterii, ci și de lună. În funcție de aceste date, se stabilește ziua exactă în care o persoană împlinește vârsta legală și poate solicita pensia.