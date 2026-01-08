B1 Inregistrari!
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 13:55
Foto simbol: Pixabay

Polițiștii constănțeni au reținut un tânăr de 23 de ani suspectat de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Cum a acționat tânărul acuzat de furt

Bărbatul a spart geamurile a trei mașini parcate în oraș și a furat bunuri găsite, inclusiv niște carduri cu care a făcut cumpărături la un magazin. Prejudiciul depășește 4.500 de lei.

„Din investigațiile efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în noaptea de 6/7 ianuarie a.c., bărbatul în cauză ar fi spart geamul unui autoturism care se afla parcat pe o alee din municipiul Constanța, de unde ar fi sustras un portofel, în care se afla suma de 20 de lei, precum și documente și carduri ale persoanei vătămate.

Ulterior, acesta ar fi efectuat 5 tranzacții frauduloase la un magazin. Prejudiciul în cauză este de aproximativ 1.500 de lei.

De asemenea, la aceeași dată, cel în cauză ar fi spart geamurile altor două autoturisme, care se aflau parcate pe un bulevard din municipiul Constanța, unde ar fi răvășit bunurile aflate în interior, fără a le sustrage, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei”, a transmis Inspectorul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Tânărul urmează să fie adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

