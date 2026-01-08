B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”

Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 12:48
Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”
Designerul Mihai Albu. Sursa foto: Captură Video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Divorțul care a declanșat tensiuni
  2. Mikaela, cheia reconcilierii
  3. Reamintirea declarațiilor Iuliei imediat după divorț

După aproape 12 ani de neînțelegeri și conflicte publice, Iulia și Mihai Albu reușesc să își găsească echilibrul în relația de părinți, în principal datorită fiicei lor, Mikaela, care a crescut și are acum un cuvânt de spus. Designerul de pantofi a explicat că apele s-au liniștit pe măsură ce adolescenta a început să ia singură anumite decizii legate de viața sa.

Divorțul care a declanșat tensiuni

Iulia și Mihai Albu au divorțat la începutul anului 2013, după 8 ani de căsnicie. Unul dintre motivele vehiculate atunci a fost decizia Iuliei de a se înscrie la Universitatea Națională de Arte, la secția Modă. Mihai Albu considera că soția lui nu avea nevoie de încă o facultate, după ce deja terminase Dreptul. Divergențele au escaladat, culminând cu separarea oficială, scrie Viva.

De atunci și până recent, cei doi au întreținut un conflict public, majoritatea nemulțumirilor vizând-o pe fiica lor. Discuțiile se refereau la timpul petrecut cu Mikaela, decizii legate de școală, vacanțe și alte aspecte ale vieții adolescentei, iar părinții nu reușeau să se înțeleagă.

Mikaela, cheia reconcilierii

Totul s-a schimbat pe măsură ce Mikaela a împlinit 16 ani. „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum. A mai fost la mine, vorbim aproape în fiecare zi, eu vorbesc și cu diriginta ei, țin legătura cu orice problemă pe acolo”, a explicat Mihai Albu.

Designerul a mai adăugat: „Întotdeauna e loc de mai bine, dar așa a fost să fie. Sigur că efortul nostru este în direcția dezvoltării Mikaelei, să îi fie ei bine. Pentru asta mai facem pace. Războiul a fost inutil, zic eu. Tot ce s-a petrecut era tot constructiv, cumva, în favoarea Mikăi.”

El a recunoscut că sentimentul de a fi dat deoparte din viața fiicei a fost motivul principal al conflictelor: „M-am simțit mult timp îndepărtat, dat deoparte din activități, am fost destul de restricționat în a lua legătura cu ea. Cam acesta a fost conflictul, nu altul.”

Reamintirea declarațiilor Iuliei imediat după divorț

La momentul separării, Iulia Albu a precizat că păstrarea intimității și respectul reciproc au fost prioritare:
„Mihai este omul alături de care am petrecut mai bine de 9 ani din viață și este tatăl micuței mele, Mikaela, motiv pentru care el va face mereu parte din viața noastră. Noi am divorțat în urmă cu aproape un an, motiv pentru care consider că fiecare are dreptul, în acest moment, să-și refacă viața.”

Ea sublinia atunci: „Nu am vorbit nici după divorț și nu o voi face nici acum, viața mea nu este un circ mediatic. Întotdeauna într-o relație sunt doi oameni, iar atunci când la mijloc există copii, eșecul unuia este de fapt eșecul amândurora.”

Tags:
Citește și...
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Eveniment
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Eveniment
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Eveniment
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Eveniment
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Eveniment
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
Eveniment
Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
Polițist din Prahova, acuzat de tentativă de viol. Victimele sunt două femei care îi ceruseră ajutorul ca să scape de soții violenți
Eveniment
Polițist din Prahova, acuzat de tentativă de viol. Victimele sunt două femei care îi ceruseră ajutorul ca să scape de soții violenți
Furt de peste un milion de euro pe Coasta de Azur! Bijuteriile unui designer american celebru, dispărute dintr-un hotel
Eveniment
Furt de peste un milion de euro pe Coasta de Azur! Bijuteriile unui designer american celebru, dispărute dintr-un hotel
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Eveniment
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Eveniment
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Ultima oră
13:45 - Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
13:42 - Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
13:41 - Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
13:32 - Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
13:25 - Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
13:17 - Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
12:59 - Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
12:51 - Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
12:47 - Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)
12:44 - Polițist din Prahova, acuzat de tentativă de viol. Victimele sunt două femei care îi ceruseră ajutorul ca să scape de soții violenți