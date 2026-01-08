După aproape 12 ani de neînțelegeri și conflicte publice, Iulia și Mihai Albu reușesc să își găsească echilibrul în relația de părinți, în principal datorită fiicei lor, , care a crescut și are acum un cuvânt de spus. Designerul de pantofi a explicat că apele s-au liniștit pe măsură ce adolescenta a început să ia singură anumite decizii legate de viața sa.

Divorțul care a declanșat tensiuni

Iulia și Mihai Albu au divorțat la începutul anului 2013, după 8 ani de căsnicie. Unul dintre motivele vehiculate atunci a fost decizia Iuliei de a se înscrie la Universitatea Națională de Arte, la secția Modă. Mihai Albu considera că soția lui nu avea nevoie de încă o facultate, după ce deja terminase Dreptul. Divergențele au escaladat, culminând cu separarea oficială, scrie Viva.

De atunci și până recent, cei doi au întreținut un conflict public, majoritatea nemulțumirilor vizând-o pe fiica lor. Discuțiile se refereau la timpul petrecut cu Mikaela, decizii legate de școală, vacanțe și alte aspecte ale vieții adolescentei, iar părinții nu reușeau să se înțeleagă.

Mikaela, cheia reconcilierii

Totul s-a schimbat pe măsură ce Mikaela a împlinit 16 ani. „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum. A mai fost la mine, vorbim aproape în fiecare zi, eu vorbesc și cu diriginta ei, țin legătura cu orice problemă pe acolo”, a explicat Mihai Albu.

Designerul a mai adăugat: „Întotdeauna e loc de mai bine, dar așa a fost să fie. Sigur că efortul nostru este în direcția dezvoltării Mikaelei, să îi fie ei bine. Pentru asta mai facem pace. Războiul a fost inutil, zic eu. Tot ce s-a petrecut era tot constructiv, cumva, în favoarea Mikăi.”

El a recunoscut că sentimentul de a fi dat deoparte din viața fiicei a fost motivul principal al conflictelor: „M-am simțit mult timp îndepărtat, dat deoparte din activități, am fost destul de restricționat în a lua legătura cu ea. Cam acesta a fost conflictul, nu altul.”

Reamintirea declarațiilor Iuliei imediat după divorț

La momentul separării, Iulia Albu a precizat că păstrarea intimității și respectul reciproc au fost prioritare:

„Mihai este omul alături de care am petrecut mai bine de 9 ani din viață și este tatăl micuței mele, Mikaela, motiv pentru care el va face mereu parte din viața noastră. Noi am divorțat în urmă cu aproape un an, motiv pentru care consider că fiecare are dreptul, în acest moment, să-și refacă viața.”

Ea sublinia atunci: „Nu am vorbit nici după divorț și nu o voi face nici acum, viața mea nu este un circ mediatic. Întotdeauna într-o relație sunt doi oameni, iar atunci când la mijloc există copii, eșecul unuia este de fapt eșecul amândurora.”