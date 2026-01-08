Piața Universității încaieră suveraniștii. Scandal între Claudiu Târziu și George Simion pe protestul de pe 15 ianuarie

Protestul din 15 ianuarie anunțat de Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare, l-a activat și pe George Simion. Liderul AUR a anunțat că va participa, însă vine cu temele proprii.
Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare a subliniat, într-o postare pe Facebook, că protestul din 15 ianuarie, la care a anunțat că participă și George Simion și care i-a îndemnat pe susținătorii AUR să participe, are ca „temă exclusivă” revolta împotriva Legii Vexler.
Claudiu Târziu a ținut să facă aceste precizări după ce liderul AUR și îndemnat oamenii să iasă la protest, însă nicidecum pe tema anunțată de fostul său coleg ci pentru a ataca Guvernul Bolojan și pe Nicușor Dan.
”Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă, luptați pentru ce-al vostru, dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare.
Hai să ducem bătălia asta până la capăt. Noi vom fi acolo alături de fiecare protest serios contra actualei coaliții și care se desfășoară în duh național. Tocmai de aceea acceptăm să participăm la acțiunea conservatoare, la miting organizat de acțiunea conservatoare împotriva Legii Wexler și la orice alt protest, așa cum am anunțat.
Vom fi acolo umăr la umăr, dar implicați-vă și voi.”, a transmis Simion.