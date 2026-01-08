B1 Inregistrari!
Piața Universității încaieră suveraniștii. Scandal între Claudiu Târziu și George Simion pe protestul de pe 15 ianuarie

Adrian A
08 ian. 2026, 13:59
Foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR / Facebook
Protestul din 15 ianuarie anunțat de Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare, l-a activat și pe George Simion. Liderul AUR a anunțat că va participa, însă vine cu temele proprii.

Târziu și Simion, ceartă pe Piața Universității

Claudiu Târziu, fondatorul platformei Acțiunea Conservatoare a subliniat, într-o postare pe Facebook, că protestul din 15 ianuarie, la care a anunțat că participă și George Simion și care i-a îndemnat pe susținătorii AUR să participe, are ca „temă exclusivă” revolta împotriva Legii Vexler.

„AUR participă la protestul contra Legii Vexler, inițiat de Acțiunea Conservatoare (ACT).
În urma apelului pe care l-am lansat către liderii partidelor din opoziția parlamentară, în ultima zi a anului trecut, președintele AUR, George Simion, a confirmat într-un mesaj video, că formațiunea pe care o conduce se alătură protestului organizat de ACT pe 15 ianuarie, în Piața Universității, la statui, începând cu ora 18.00.
Tema exclusivă a manifestației este revolta publică față de consecințele generate odată cu promularea Legii Vexler, care își propune să șteargă din memoria colectivă eroi, genii și sfinți ai neamului românesc.
Așteptăm să ni se alăture toate formațiunile politice și civice, dar și politicieni responsabili, care pun interesul național înaintea obligațiilor de partid, precum și persoane nefiliate.
Mitingul de protest va fi urmat de un marș până la statuia lui Eminescu de la la Ateneul Român. Manifestația are un caracter civic, iar participanții nu vor purta însemnele niciunei formațiuni politice. Dorim să transmitem un mesaj pașnic, dar limpede și ferm în legătură cu pericolul grav care amenință valorile culturale și identitare ale națiunii române.”, a transmis Claudiu Târziu fostului său coleg de partid.

Simion vrea să fure protestul

Claudiu Târziu a ținut să facă aceste precizări după ce liderul AUR și îndemnat oamenii să iasă la protest, însă nicidecum pe tema anunțată de fostul său coleg ci pentru a ataca Guvernul Bolojan și pe Nicușor Dan.

”Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă, luptați pentru ce-al vostru, dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare.

Hai să ducem bătălia asta până la capăt. Noi vom fi acolo alături de fiecare protest serios contra actualei coaliții și care se desfășoară în duh național. Tocmai de aceea acceptăm să participăm la acțiunea conservatoare, la miting organizat de acțiunea conservatoare împotriva Legii Wexler și la orice alt protest, așa cum am anunțat.

Vom fi acolo umăr la umăr, dar implicați-vă și voi.”,  a transmis Simion.

