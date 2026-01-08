Negocierile dintre Guvernul Greciei și fermieri au intrat într-un blocaj major, după mai multe săptămâni de proteste care au paralizat autostrăzi și puncte de frontieră din întreaga țară. Disputa vizează nivelul subvențiilor agricole, costurile tot mai ridicate și bugetul public, într-un context economic deja tensionat. Joi, ultimele tentative de compromis nu au reușit să detensioneze situația.

De ce au ajuns negocierile dintre Guvern și fermieri într-un impas

Discuțiile purtate la Atena s-au blocat după ce autoritățile au transmis că nu mai există spațiu bugetar pentru concesii suplimentare destinate sectorului agricol. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Pavlos Marinakis, a declarat pentru Mega Tv că autoritățile „nu vor permite ca țara să fie împărțită în două. Nu există loc pentru măsuri suplimentare în favoarea fermierilor”, potrivit , citată de Agerpres.

Această poziție fermă a fost întâmpinată cu nemulțumire de reprezentanții fermierilor, care consideră că măsurile propuse nu acoperă pierderile acumulate în ultimele luni. Propunerile privind reducerea prețului la electricitate și combustibil au fost respinse, fiind considerate insuficiente pentru a susține activitatea agricolă.

Cum s-au extins protestele

Mișcarea de a început la sfârșitul lunii noiembrie și a evoluat rapid într-o acțiune de amploare, cu mii de tractoare mobilizate pe autostrăzi și în puncte cheie de trecere a frontierei. Blocajele au fost aplicate intermitent, fermierii permițând temporar circulația în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Nemulțumirile sunt alimentate de întârzieri semnificative în plata subvențiilor, generate de un scandal privind deturnarea fondurilor agricole europene. În paralel, agricultorii reclamă presiunea prețurilor scăzute la vânzarea produselor, creșterea costurilor energetice și impactul tot mai vizibil al condițiilor meteorologice nefavorabile.

Ce rol joacă epidemia de variolă și ancheta europeană

Situația fermierilor greci a fost agravată de sacrificarea a peste 450.000 de oi și capre, ca urmare a unei epidemii de variolă, cu efecte economice severe. Pierderile directe și costurile asociate au amplificat tensiunile deja existente în sectorul agricol, relatează Digi24.

Plățile subvențiilor au fost amânate din cauza unei anchete a Parchetului European privind cereri frauduloase de milioane de euro, declanșată în luna mai. În acest context, au respins și invitația la dialog lansată luna trecută de premierul Kyriakos Mitsotakis, ignorând avertismentele repetate ale Guvernului.

Cum se leagă protestele din Grecia de mișcările agricole europene

Autoritățile de la Atena acuză partidele de opoziție că încurajează refuzul negocierilor, într-un moment politic sensibil. Protestele fermierilor greci au coincis în decembrie cu manifestații similare din alte state europene, organizate împotriva Politicii Agricole Comune și a acordului comercial cu Mercosur.

Această convergență a revendicărilor a amplificat presiunea asupra guvernelor naționale, într-un climat marcat de nemulțumiri sociale și economice în rândul comunităților agricole.