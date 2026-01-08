B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)

Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)

Iulia Petcu
08 ian. 2026, 13:42
Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
sursa foto: X/@ekathimerini
Cuprins
  1. De ce au ajuns negocierile dintre Guvern și fermieri într-un impas
  2. Cum s-au extins protestele
  3. Ce rol joacă epidemia de variolă și ancheta europeană
  4. Cum se leagă protestele din Grecia de mișcările agricole europene

Negocierile dintre Guvernul Greciei și fermieri au intrat într-un blocaj major, după mai multe săptămâni de proteste care au paralizat autostrăzi și puncte de frontieră din întreaga țară. Disputa vizează nivelul subvențiilor agricole, costurile tot mai ridicate și bugetul public, într-un context economic deja tensionat. Joi, ultimele tentative de compromis nu au reușit să detensioneze situația.

De ce au ajuns negocierile dintre Guvern și fermieri într-un impas

Discuțiile purtate la Atena s-au blocat după ce autoritățile au transmis că nu mai există spațiu bugetar pentru concesii suplimentare destinate sectorului agricol. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Pavlos Marinakis, a declarat pentru Mega Tv că autoritățile „nu vor permite ca țara să fie împărțită în două. Nu există loc pentru măsuri suplimentare în favoarea fermierilor”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Această poziție fermă a fost întâmpinată cu nemulțumire de reprezentanții fermierilor, care consideră că măsurile propuse nu acoperă pierderile acumulate în ultimele luni. Propunerile privind reducerea prețului la electricitate și combustibil au fost respinse, fiind considerate insuficiente pentru a susține activitatea agricolă.

Cum s-au extins protestele

Mișcarea de protest a început la sfârșitul lunii noiembrie și a evoluat rapid într-o acțiune de amploare, cu mii de tractoare mobilizate pe autostrăzi și în puncte cheie de trecere a frontierei. Blocajele au fost aplicate intermitent, fermierii permițând temporar circulația în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Nemulțumirile sunt alimentate de întârzieri semnificative în plata subvențiilor, generate de un scandal privind deturnarea fondurilor agricole europene. În paralel, agricultorii reclamă presiunea prețurilor scăzute la vânzarea produselor, creșterea costurilor energetice și impactul tot mai vizibil al condițiilor meteorologice nefavorabile.

Fermierii protestează în Grecia Sursa foto: X/@ekathimerini

Ce rol joacă epidemia de variolă și ancheta europeană

Situația fermierilor greci a fost agravată de sacrificarea a peste 450.000 de oi și capre, ca urmare a unei epidemii de variolă, cu efecte economice severe. Pierderile directe și costurile asociate au amplificat tensiunile deja existente în sectorul agricol, relatează Digi24.

Plățile subvențiilor au fost amânate din cauza unei anchete a Parchetului European privind cereri frauduloase de milioane de euro, declanșată în luna mai. În acest context, fermierii au respins și invitația la dialog lansată luna trecută de premierul Kyriakos Mitsotakis, ignorând avertismentele repetate ale Guvernului.

Cum se leagă protestele din Grecia de mișcările agricole europene

Autoritățile de la Atena acuză partidele de opoziție că încurajează refuzul negocierilor, într-un moment politic sensibil. Protestele fermierilor greci au coincis în decembrie cu manifestații similare din alte state europene, organizate împotriva Politicii Agricole Comune și a acordului comercial cu Mercosur.

Această convergență a revendicărilor a amplificat presiunea asupra guvernelor naționale, într-un climat marcat de nemulțumiri sociale și economice în rândul comunităților agricole.

Tags:
Citește și...
Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
Externe
Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
Află cât costă și cum se calculează impozitul pe locuință în Madrid, Paris sau Berlin, comparativ cu București
Externe
Află cât costă și cum se calculează impozitul pe locuință în Madrid, Paris sau Berlin, comparativ cu București
Călătoria cu trenul care promite întâlnirea perfectă cu Luminile Nordului. Cum funcționează noul concept turistic
Externe
Călătoria cu trenul care promite întâlnirea perfectă cu Luminile Nordului. Cum funcționează noul concept turistic
Expert în turism: Nu rezerva vacanța de vară în ianuarie! Află motivul și care e, de fapt, luna cu cele mai bune prețuri
Externe
Expert în turism: Nu rezerva vacanța de vară în ianuarie! Află motivul și care e, de fapt, luna cu cele mai bune prețuri
Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
Externe
Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
Scandal în SUA, după ce un agent anti-imigrație ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacția uluitoare a lui JD Vance (VIDEO)
Externe
Scandal în SUA, după ce un agent anti-imigrație ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacția uluitoare a lui JD Vance (VIDEO)
Motivul pentru care un pensionar trăiește în frig, la doar 10 grade în casă, deși are o pensie de 2.700 de euro: „Decizia a fost naturală”
Externe
Motivul pentru care un pensionar trăiește în frig, la doar 10 grade în casă, deși are o pensie de 2.700 de euro: „Decizia a fost naturală”
Trump a retras SUA din zeci de organizații internaționale: „Promovează agende globaliste”
Externe
Trump a retras SUA din zeci de organizații internaționale: „Promovează agende globaliste”
Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
Externe
Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
Externe
Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
Ultima oră
15:38 - Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
15:38 - Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
15:22 - Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
15:11 - Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
15:03 - Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
14:58 - Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
14:45 - Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
14:34 - Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
14:30 - Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
14:26 - Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”