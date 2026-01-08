Jucătoarea egipteană de Hajar Abdelkader s-a făcut de râs la turneul ITF de la Nairobi, după ce a jucat mai rău ca o amatoare și a pierdut în numai 37 de minute. Culmea, ea primise și wildcard pentru a participa la turneu.

Jucătoarea egipteană de tenis, eșec lamentabil la Nairobi

În primul tur al turneului ITF, Hajar Abdelkader a pierdut în fața germancei Lorena Schaedel (locul 1206 ) cu 0-6, 0-6. A comis 20 de duble greșeli și a realizat doar trei puncte.

Pentru egipteancă a fost primul meci într-un turneu important. De altfel, ea a primit un wildcard pentru a putea participa.

Imaginile cu prestația ei au devenit virale în online, mulți întrebându-se cum de a primit wildcardul.