Un accident rutier grav a avut loc joi, 8 ianuarie, într-o zonă rurală din județul Argeș, implicând un autoturism în care se aflau un adult și doi copii. Mașina a părăsit carosabilul și a căzut într-o râpă, incidentul producându-se în apropierea unei biserici din satul Anghinești, comuna Băiculești. Cele trei persoane au fost rănite și au necesitat transport de urgență la spital.

Cum s-a ajuns la pierderea controlului asupra autoturismului

Primele date furnizate de autorități indică faptul că accidentul s-ar fi produs pe fondul condițiilor dificile de trafic, generate de carosabilul alunecos. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o zonă unde drumul este îngust, iar aderența scade semnificativ în perioadele cu umezeală sau polei.

Autoturismul a ieșit de pe șosea și a ajuns într-o zonă abruptă, prăbușindu-se într-o râpă aflată la mică distanță de lăcașul de cult din localitate. Sectorul de drum este cunoscut de localnici pentru riscurile ridicate pe timp de vreme nefavorabilă, mai ales în lipsa unor elemente de protecție adecvate.

Ce intervenție a fost mobilizată pentru salvarea victimelor

La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Curtea de , care au mobilizat două autospeciale pentru gestionarea situației. De asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a fost trimis pentru acordarea primului ajutor medica, relatează BZI.

Salvatorii au acționat într-un perimetru dificil, fiind nevoiți să coboare într-o zonă greu accesibilă pentru a ajunge la victime. Prioritatea intervenției a fost stabilizarea persoanelor rănite și extragerea acestora în condiții de siguranță, fără agravarea leziunilor suferite.

Care este starea persoanelor rănite și ce au transmis autoritățile

În urma accidentului, un adult și doi copii au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluați de echipajul SAJ și transportați la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit victimele erau conștiente în momentul intervenției, însă evaluarea completă a stării lor de sănătate urma să fie realizată de medici.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai poliției au atras din nou atenția asupra importanței adaptării vitezei la condițiile de drum. Aceștia subliniază că sectoarele afectate de polei sau umezeală pot deveni extrem de periculoase, mai ales pe drumurile înguste din zonele rurale.





