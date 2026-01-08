B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Furt de peste un milion de euro pe Coasta de Azur! Bijuteriile unui designer american celebru, dispărute dintr-un hotel

Furt de peste un milion de euro pe Coasta de Azur! Bijuteriile unui designer american celebru, dispărute dintr-un hotel

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 12:06
Furt de peste un milion de euro pe Coasta de Azur! Bijuteriile unui designer american celebru, dispărute dintr-un hotel
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Designer cunoscut la nivel internațional, jefuit în Franța
  2. Parchetul din Nisa: anchetă pentru furt calificat agravat
  3. Povestea lui Chris Aire: de la începuturi modeste la celebritate

Bijuterii evaluate la peste un milion de euro, ce aparțineau unui creator american celebru, au fost furate dintr-un spațiu turistic de pe Coasta de Azur, unde acesta era cazat. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru furt calificat, cazul fiind considerat unul cu prejudiciu major.

Designer cunoscut la nivel internațional, jefuit în Franța

Victima este Chris Aire, designer de bijuterii ale cărui creații au fost purtate de vedete internaționale, printre care top-modelul Naomi Campbell, și care a colaborat cu starul NBA LeBron James, potrivit Agerpres.

Conform unei surse din cadrul poliției franceze, designerul a depus marți, 6 ianuarie, o plângere oficială, reclamând dispariția bijuteriilor dintr-o unitate de cazare situată în Villefranche-sur-Mer, localitate aflată în apropiere de Nisa.

Pe lângă bijuteriile de mare valoare, hoții ar fi sustras și aproximativ 6.000 de euro în numerar, potrivit acelorași surse. Nu au fost raportate acte de violență, însă prejudiciul total este considerabil.

Parchetul din Nisa: anchetă pentru furt calificat agravat

Parchetul din Nisa a confirmat deschiderea unei anchete penale. Procurorul Damien Martinelli a precizat că este vorba despre „fapte de spargere a unei locuinţe fără violenţă”.

Ancheta vizează identificarea autorilor furtului, dar și stabilirea modului exact în care aceștia au pătruns în locuința în care era cazat designerul.

Dosarul a fost încredințat serviciilor locale de poliție specializate în infracțiuni împotriva bunurilor de mare valoare, o structură care se ocupă de cazuri ce implică obiecte de lux și prejudicii importante.

Povestea lui Chris Aire: de la începuturi modeste la celebritate

Născut în Nigeria și format profesional în Statele Unite, Chris Aire este cunoscut pentru parcursul său atipic și pentru succesul obținut prin perseverență. A avut mai multe slujbe ocazionale, dar a ales să își urmeze pasiunea pentru bijuterii și pietre prețioase.

Fascinat de măiestria artizanală, și-a perfecționat abilitățile sub îndrumarea unui mentor, iar cu o investiție inițială de 5.000 de dolari a reușit să își lanseze propriul brand, stabilindu-se în Los Angeles.

Momentul decisiv al carierei sale a venit atunci când legenda NBA Gary Payton i-a cerut să creeze bijuterii din platină cu tematică de baschet, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al designerului.

Tags:
Citește și...
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Eveniment
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Eveniment
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Eveniment
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Eveniment
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Eveniment
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Eveniment
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
Eveniment
Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”
Eveniment
Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”
Polițist din Prahova, acuzat de tentativă de viol. Victimele sunt două femei care îi ceruseră ajutorul ca să scape de soții violenți
Eveniment
Polițist din Prahova, acuzat de tentativă de viol. Victimele sunt două femei care îi ceruseră ajutorul ca să scape de soții violenți
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Eveniment
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Ultima oră
13:55 - Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
13:45 - Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
13:42 - Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
13:41 - Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
13:32 - Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
13:25 - Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
13:17 - Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
12:59 - Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
12:51 - Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
12:48 - Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”