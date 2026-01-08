Bijuterii evaluate la peste un milion de euro, ce aparțineau unui creator american celebru, au fost furate dintr-un spațiu turistic de pe , unde acesta era cazat. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru furt calificat, cazul fiind considerat unul cu prejudiciu major.

Designer cunoscut la nivel internațional, jefuit în Franța

Victima este Chris Aire, designer de bijuterii ale cărui creații au fost purtate de vedete internaționale, printre care top-modelul Naomi Campbell, și care a colaborat cu starul NBA LeBron James, potrivit Agerpres.

Conform unei surse din cadrul poliției franceze, designerul a depus marți, 6 ianuarie, o plângere oficială, reclamând dispariția bijuteriilor dintr-o unitate de cazare situată în Villefranche-sur-Mer, localitate aflată în apropiere de Nisa.

Pe lângă bijuteriile de mare valoare, hoții ar fi sustras și aproximativ 6.000 de euro în numerar, potrivit acelorași surse. Nu au fost raportate acte de violență, însă prejudiciul total este considerabil.

Parchetul din Nisa: anchetă pentru furt calificat agravat

Parchetul din Nisa a confirmat deschiderea unei anchete penale. Procurorul Damien Martinelli a precizat că este vorba despre „fapte de spargere a unei locuinţe fără violenţă”.

Ancheta vizează identificarea autorilor furtului, dar și stabilirea modului exact în care aceștia au pătruns în locuința în care era cazat designerul.

Dosarul a fost încredințat serviciilor locale de poliție specializate în infracțiuni împotriva bunurilor de mare valoare, o structură care se ocupă de cazuri ce implică obiecte de lux și prejudicii importante.

Povestea lui Chris Aire: de la începuturi modeste la celebritate

Născut în Nigeria și format profesional în Statele Unite, Chris Aire este cunoscut pentru parcursul său atipic și pentru succesul obținut prin perseverență. A avut mai multe slujbe ocazionale, dar a ales să își urmeze pasiunea pentru bijuterii și pietre prețioase.

Fascinat de măiestria artizanală, și-a perfecționat abilitățile sub îndrumarea unui mentor, iar cu o investiție inițială de 5.000 de dolari a reușit să își lanseze propriul brand, stabilindu-se în Los Angeles.

Momentul decisiv al carierei sale a venit atunci când legenda NBA Gary Payton i-a cerut să creeze bijuterii din platină cu tematică de baschet, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al designerului.