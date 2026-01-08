B1 Inregistrari!
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 13:32
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Foto: Ministerul Finanţelor / Facebook

Un incendiu a izbucnit, joi, la Ministerul Finanțelor. Traficul în zonă a fost blocat pentru ca pompierii să poată interveni. Imediat după ce a fost dată alerta, angajații au ieșit, dar vor reveni curând în clădire.

Un incendiu a izbucnit la Ministerul Finanțelor

Incendiul s-a manifestat la ultimul etaj al instituției. Unul dintre angajați a anunțat la 112 că vede fum în interiorul clădirii.

Pompierii ajunși la fața locului și-au dat seama că incendiul a apărut într-o zonă în care erau depozitate gunoaie.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din Strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiş. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deşeuri într-un canal tehnologic”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), potrivit Digi24.

Incendiul a fost stins în scurt timp, așa că angajații vor reveni curând în clădire.

