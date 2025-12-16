Franța se confruntă cu o reală problemă de demografie după ce rata anuală a naşterilor este mai mică decât cea a deceselor. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial.

Franța se confruntă cu probleme demografice

Datele statistice arată o a populației decât cea prevăzută de Institutul Naţional de Studii Demografice (INED). Autoritățile franceze nu se așteptau la o astfel de situație, în Franța, mai devreme de 2035, conform EFE. Un raport al INED, dat publicității, înainte de raportul statistic anual, ce urmează să fie prezentat în ianuarie, arată care este situația.

Statisticienii au constatat o în creştere în Franţa, unde deja mor mai multe persoane decât se nasc. Acest dezechilibru demografic este cunoscut sub denumirea „spor natural negativ” pentru că nu ia în considerare imigraţia. De altfel, migrația este fenomenul care a permis creşterea populaţiei până la 68,6 milioane de locuitori în pofida scăderii naturale a populației locale.

INED precizează că populația a crescut aproape în exclusivitate datorită migrației, estimată la 152.000 de persoane în 2024. Aceasta a marcat, în mod special zonele rurale. Acestea sunt caracterizate printr-un „un spor natural negativ din 2015”, faţă de cel „uşor pozitiv” din mediul urban.

Raportul arată că, deși nu toţi imigranţii sunt înregistraţi în statisticile demografice, există 343.000 de permise de şedere eliberate pentru prima dată în 2024. Aproximativ jumătate sunt studenţi şi familii stabilite în mediul urban.

Francezii nu mai vor să aibă copii

a mai afirmat în raportul său de marţi că numărul anual de naşteri în Franţa a ajuns la 661.000, conform datelor Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice francez (INSEE), în scădere, an de an, din 2010, când se situa la 833.000. Acest vârf al naşterilor înregistrat în jurul anului 2010, care marchează sfârşitul ultimei tendinţe demografice de creştere.

Criza financiară și preocupările legate de instabilitatea socială reprezintă principalele motive pentru care francezii decid să nu aibă copii. Un procent de 42% dintre respondenţi au declarat că se simt împiedicaţi să aibă mai mult de un copil din motive de natură financiară. Alți 18% au identificat drept cauză îngrijorările legate de viitor.

Ministrul sănătăţii şi al familiei, Stephanie Rist, a anunţat luni un „plan naţional de luptă împotriva infertilităţii”. Acesta prevede măsuri pentru „tratamentul şi conservarea” fertilităţii, mesaje informative şi o ofertă mai mare pentru congelarea ovulelor.

Franța se confruntă cu un proces de îmbătrânire

Pe lângă reducerea , trebuie luat în considerare şi procesul de îmbătrânire a populaţiei. Această problemă poate reprezenta o cursă contra-cronometru, în Franța, pentru a menţine numărul persoanelor apte de muncă suficient pentru a susţine vârsta a treia.

Potrivit datelor INSEE, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au ajuns să reprezinte 22% din populaţia totală în 2025, comparativ cu 14% în 1990. Tendința de îmbătrânire se preconizează că se va accentua în anii următori din cauza numărului mare de persoane din generaţia „Baby Boom” (1945-1975), care au în prezent între 50 şi 80 de ani.

Numărul persoanelor active ar putea continua să crească în Franţa până în 2040 sau, în unele cazuri, până în 2036. Ulterior, însă se așteaptă la o scădere a acstora, tendinţă care nu arată semne de inversare până în 2070