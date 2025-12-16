B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor

Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor

Adrian Teampău
16 dec. 2025, 19:28
Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor
Foto: pixabay.

Franța se confruntă cu o reală problemă de demografie după ce rata anuală a naşterilor este mai mică decât cea a deceselor. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial.

Franța se confruntă cu probleme demografice

Datele statistice arată o îmbătrânire mai rapidă a populației decât cea prevăzută de Institutul Naţional de Studii Demografice (INED). Autoritățile franceze nu se așteptau la o astfel de situație, în Franța, mai devreme de 2035, conform EFE. Un raport al INED, dat publicității, înainte de raportul statistic anual, ce urmează să fie prezentat în ianuarie, arată care este situația.

Statisticienii au constatat o fractura demografică în creştere în Franţa, unde deja mor mai multe persoane decât se nasc. Acest dezechilibru demografic este cunoscut sub denumirea „spor natural negativ” pentru că nu ia în considerare imigraţia. De altfel, migrația este fenomenul care a permis creşterea populaţiei până la 68,6 milioane de locuitori în pofida scăderii naturale a populației locale.

INED precizează că populația a crescut aproape în exclusivitate datorită migrației, estimată la 152.000 de persoane în 2024. Aceasta a marcat, în mod special zonele rurale. Acestea sunt caracterizate printr-un „un spor natural negativ din 2015”, faţă de cel „uşor pozitiv” din mediul urban.

Raportul arată că, deși nu toţi imigranţii sunt înregistraţi în statisticile demografice, există 343.000 de permise de şedere eliberate pentru prima dată în 2024. Aproximativ jumătate sunt studenţi şi familii stabilite în mediul urban.

Francezii nu mai vor să aibă copii

INED a mai afirmat în raportul său de marţi că numărul anual de naşteri în Franţa a ajuns la 661.000, conform datelor Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice francez (INSEE), în scădere, an de an, din 2010, când se situa la 833.000. Acest vârf al naşterilor înregistrat în jurul anului 2010, care marchează sfârşitul ultimei tendinţe demografice de creştere.

Criza financiară și preocupările legate de instabilitatea socială reprezintă principalele motive pentru care francezii decid să nu aibă copii. Un procent de 42% dintre respondenţi au declarat că se simt împiedicaţi să aibă mai mult de un copil din motive de natură financiară. Alți 18% au identificat drept cauză îngrijorările legate de viitor.

Ministrul sănătăţii şi al familiei, Stephanie Rist, a anunţat luni un „plan naţional de luptă împotriva infertilităţii”. Acesta prevede măsuri pentru „tratamentul şi conservarea” fertilităţii, mesaje informative şi o ofertă mai mare pentru congelarea ovulelor.

Franța se confruntă cu un proces de îmbătrânire

Pe lângă reducerea natalităţii, trebuie luat în considerare şi procesul de îmbătrânire a populaţiei. Această problemă poate reprezenta o cursă contra-cronometru, în Franța, pentru a menţine numărul persoanelor apte de muncă suficient pentru a susţine vârsta a treia.

Potrivit datelor INSEE, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au ajuns să reprezinte 22% din populaţia totală în 2025, comparativ cu 14% în 1990. Tendința de îmbătrânire se preconizează că se va accentua în anii următori din cauza numărului mare de persoane din generaţia „Baby Boom” (1945-1975), care au în prezent între 50 şi 80 de ani.

Numărul persoanelor active ar putea continua să crească în Franţa până în 2040 sau, în unele cazuri, până în 2036. Ulterior, însă se așteaptă la o scădere a acstora, tendinţă care nu arată semne de inversare până în 2070

Tags:
Citește și...
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
Externe
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Externe
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” (VIDEO)
Externe
Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” (VIDEO)
Japonia ridică avertizarea pentru un mega-seism după cutremurul de 7,5
Externe
Japonia ridică avertizarea pentru un mega-seism după cutremurul de 7,5
Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
Externe
Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
Donald Trump, reacție bizară după ce regizorul Rob Reiner a fost ucis
Externe
Donald Trump, reacție bizară după ce regizorul Rob Reiner a fost ucis
Zelenski exclude un referendum privind Donbasul: „Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind rusă”
Externe
Zelenski exclude un referendum privind Donbasul: „Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind rusă”
A aruncat cu banii pe fereastră, la propriu. Motivul pentru care o bătrână a încercat să scape de toate economiile pe care le avea
Externe
A aruncat cu banii pe fereastră, la propriu. Motivul pentru care o bătrână a încercat să scape de toate economiile pe care le avea
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii mondiali. Care sunt cele mai bizare obiective primite de prim-ministrul italian
Externe
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii mondiali. Care sunt cele mai bizare obiective primite de prim-ministrul italian
Premieră în războiul din Marea Neagră. Submarin rusesc din clasa Kilo avariat de o dronă ucraineană
Externe
Premieră în războiul din Marea Neagră. Submarin rusesc din clasa Kilo avariat de o dronă ucraineană
Ultima oră
19:31 - Data de vânzare și data de consum, separate pe etichete. Ce propun specialiștii pentru combaterea risipei alimentare
19:07 - Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
18:48 - Lia Savonea, trimisă la pensie. Mesaj tranșant în plin scandal în Justiție
18:45 - Circulație restricționată pe DN1 în urma unei surpări de teren. Cum este afectat traficul între Brașov și Ploiești (FOTO)
18:27 - O influenceriță din China, stabilită în Bacău: „România e o țară periculoasă pentru fete” / Ce a „speriat-o” pe tânără
18:17 - Nicușor Dan respinge ideea implicării politicului în Justiție. Sistemul trebuie să se autoguverneze
18:04 - Captură de droguri la intrarea în România. Cum a fost descoperit transportul de 37 de kilograme de canabis la Giurgiu (FOTO, VIDEO)
17:56 - Cadavrul unui român dispărut din luna august ar fi fost descoperit în Spania
17:42 - Vlad Pascu pierde la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă i-a respins cererea de recurs în casație
17:23 - Domeniul în care salariile au crescut semnificativ în ultima lună. Cum s-au modificat veniturile bugetarilor