În 2026, veniturile din sistemul sanitar românesc conturează un tablou plin de contraste. și nu țin doar de nivelul studiilor sau de anii de experiență. În multe cazuri, factorul decisiv îl reprezintă alegerea dintre sectorul public și cel privat.

Deși medicina rămâne una dintre cele mai respectate și esențiale profesii, recompensele materiale sunt departe de a fi egale. Grila națională de salarizare stabilește un cadru general. Însă realitatea din teren este influențată de negocieri individuale, sporuri variabile și riscurile specifice fiecărei specializări.

Astfel, un medic sau un asistent poate ajunge la venituri considerabil diferite față de un coleg cu aceeași pregătire. Diferența apare atunci când activează într-un alt mediu de lucru.

Cât câștigă un asistent medical în sistemul public în 2026

În spitalele de stat, câștigul lunar nu se rezumă la salariul de bază, chiar dacă acesta este stabilit prin lege. Venitul final este influențat de mai mulți factori esențiali: , nivelul de pregătire profesională și domeniul în care activează fiecare asistent. În 2026, un debutant cu studii postliceale poate încasa între 3.500 și 4.500 de lei net. Odată cu evoluția în carieră, un asistent ajuns la gradația maximă poate depăși pragul de 5.800 de lei net.

Pentru asistenții medicali principali cu studii superioare, salariile cresc vizibil, ajungând între 5.500 și 7.500 de lei net. Diferențele majore apar însă odată cu sporurile, care pot porni de la 7% și pot trece de 75%, în funcție de condițiile de lucru. În secții solicitante precum ATI, UPU, sau Bloc Operatoriu, unde riscurile sunt ridicate și turele de weekend sunt frecvente, venitul lunar poate urca până la 9.000–10.000 de lei.

La toate acestea se adaugă beneficiile oferite de stat, precum tichetele de masă și voucherele de vacanță. Programul de lucru strict reglementat este un alt aspect important, care cântărește greu în alegerea acestui drum profesional.

Ce perspective salariale oferă sistemul privat

Față de rigiditatea grilelor bugetare, mediul privat funcționează după reguli mult mai flexibile, unde negocierea individuală joacă un rol central. Salariile nu sunt standardizate și depind direct de mărimea unității medicale, de oraș și de cererea de personal calificat.

În marile rețele de spitale din centre precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, o asistentă medicală poate ajunge la venituri cuprinse între 5.000 și 8.500 de lei net. Bonusurile de performanță și accesul la tehnologie modernă compensează, în mare parte, lipsa sporurilor consistente din sistemul public.

În schimb, în clinicile mici și cabinetele individuale, câștigurile sunt mai temperate și se situează, de regulă, între 3.500 și 5.000 de lei net. Medicina dentară reprezintă un caz aparte, deoarece salariile sunt mai modeste, situându-se între 3.500 și 4.500 de lei net. Cu toate acestea, domeniul atrage mulți profesioniști datorită nivelului redus de stres și programului previzibil.