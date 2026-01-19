Casa de Pensii lansează un avertisment important pentru pensionari și pentru românii care se apropie de vârsta standard de pensionare. Reprezentanții instituției atrag atenția că cumpărarea vechimii la pensie nu este o soluție universală și trebuie analizată cu mare atenție, deoarece vine cu limite clare și implicații financiare semnificative.

Decizia greșită poate face diferența între obținerea unei pensii și rămânerea la nivelul unui ajutor social.

Avertisment important pentru pensionari. Cum se schimbă regulile privind vechimea în muncă

Potrivit reprezentanților Casei de Pensii București, românii care doresc să își completeze stagiul de cotizare mai pot face acest lucru doar pentru o perioadă limitată la tarifele actuale. De la 1 iulie 2026, costul pentru cumpărarea anilor de vechime va crește, ca urmare a majorării pe economie.

În prezent, plata se face lunar, iar suma este raportată direct la salariul minim.

„Mai mulţi sunt din diaspora sau cei care au lucrat în România și nu au lucrat suficienți ani sau sunt persoane care doresc să își completeze stagiul de cotizare. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei”, a declarat Ionela Popescu, reprezentanta Casei de Pensii pentru RTV.

Avertisment important pentru pensionari. Cât costă, în prezent, cumpărarea vechimii la pensie

La acest moment, costul unui an de vechime în muncă este de aproximativ 12.150 de lei, însă această sumă va crește după data de 1 iulie 2026. Conform legii, românii pot cumpăra maximum șase ani de vechime, măsura fiind utilizată în special de cei care se apropie de vârsta de pensionare, dar nu ating stagiul minim de 15 ani.

Pentru ce tip de pensie nu este valabilă această opțiune

Un aspect esențial, adesea trecut cu vederea, este că anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată. Casa de Pensii subliniază clar acest lucru.

„Nu se pot cumpăra pentru pensie anticipată stagiul, perioadele care se cumpără se iau în calcul doar la limita de vârstă”, a precizat Ionela Popescu.

Această regulă îi vizează direct pe cei care speră să iasă mai devreme la pensie prin completarea artificială a stagiului de cotizare.

Statisticile arată că între 6.000 și 7.000 de români apelează anual la această soluție. Cei mai mulți nu cumpără perioade lungi, ci doar strictul necesar. Media este de aproximativ doi ani de vechime, suficient pentru a atinge pragul minim cerut de lege, potrivit .

De ce poate face diferența între ajutor social și pensie

Diferențele financiare sunt considerabile. O persoană care a cotizat doar 13 ani nu are dreptul la pensie și primește un ajutor social de aproximativ 400 de lei pe lună. În schimb, completarea stagiului până la 15 ani oferă acces la pensia minimă garantată, care depășește 1.200 de lei lunar.

Reprezentanții Casei de Pensii recomandă ca decizia să fie luată doar după un calcul atent, ținând cont de costurile totale, speranța de viață, perioada estimată de încasare a pensiei și alternativele financiare existente.